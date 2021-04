Höhenflug nach einem Kraftakt

Enschede. Das Siegerpodest konnte Katharina Steinruck mit ihren müden Beinen nur mit Mühe bis auf die höchste Stufe erklimmen. Auf dem Flughafen im niederländischen Enschede erlebte die 31 Jahre alte Frankfurterin am Sonntag mit dem Gewinn des Marathons einen Höhenflug: Mit 2:25:59 Stunden blieb sie im schnellsten Rennen ihrer Karriere erstmals unter 2:26 Stunden, verbesserte ihre persönliche Bestzeit um 87 Sekunden und dürfte das Olympia-Ticket so gut wie sicher gebucht haben.

AdUnit urban-intext1

„Es ist großartig, ich bin glücklich“, sagte Steinruck freudestrahlend – aber total abgekämpft. „Auf den letzten sechs Kilometern habe ich schwere Beine gehabt, fühlte mich total fertig und habe mir immer wieder gesagt: Lauf, lauf, lauf!“ Angetrieben wurde sie von ihren deutschen Pacemakern Simon Stützel und Steffen Uliczka: „Sie haben mich ins Ziel geschrien.“

Weltrekordler Eliud Kipchoge war auf dem Rollfeld-Rundkurs nach zeitversetzten Männer- und Frauenstarts schon früher an ihr vorbeigezogen. „Als er uns überholt hat, habe ich gedacht: Der Typ rennt so leicht, wie macht er das bloß“, berichtete Steinruck. Für den 36-jährigen Kenianer war es nur „ein Fitness-Test“ auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio – den er in der Weltjahresbestzeit von 2:04:30 Stunden locker bestand. Kipchoge sagte: „Mission erfüllt.“ Der einzige deutsche Läufer, Tom Gröschel, lief zwar eine persönliche Bestzeit von 2:12:45 Stunden und belegte Platz 18, verpasste aber die Olympia-Norm von 2:11:30. Für Olympia bleiben deshalb Amanal Petros (Wattenscheid), Richard Ringer (LC Rehlingen) und Hendrik Pfeiffer (Wattenscheid/2:10:18) qualifiziert. dpa