Historische Chance

St. Petersburg. Cheftrainer Markku Kanerva sieht bei der EM „das größte Spiel der finnischen Fußball-Geschichte“ auf sich und seine Mannschaft zukommen. Turnierdebütant Finnland bekommt es am Montagabend (21 Uhr/MagentaTV) mit Mitfavorit Belgien zu tun. „Der große Traum ist in unseren eigenen Händen. Es ist schön, dass wir diese Chance haben. Wir werden alles tun, um diesen Traum zu realisieren“, sagte Kanerva.

AdUnit urban-intext1

In der komplizierten Ausgangslage der Gruppe B, bei der es auch zu einem Dreiervergleich mit Russland und Dänemark kommen könnte, würde Finnland ein Sieg sicher zum Weiterkommen reichen. „Wir haben sogar noch eine Chance, diese Gruppe zu gewinnen. Es ist in unseren Händen“, sagte Kanerva. Die Finnen sind nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Dänemark und der 0:1-Niederlage gegen Russland aber deutlicher Außenseiter gegen Belgien, das am Montag erstmals bei dieser EM mit Kapitän Eden Hazard, Starspieler Kevin De Bruyne und Dortmunds Axel Witsel in der Startelf antreten wird. Über das Resultat im Parallelspiel werde man sich zwar informieren, ließ Kanerva wissen. „Der wichtigste Teil unserer Aufgabe ist aber, uns auf den Teil zu konzentrieren, den wir selbst beeinflussen können – das ist unser eigenes Spiel“, sagte der Coach. Er hoffe, dass man die Infos aus Kopenhagen gar nicht brauchen werde. dpa