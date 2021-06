Eigentlich sollte man das mit dem Mitleid im Profisport tunlichst vermeiden. Denn in erster Linie ist diese Branche ein knallhartes Geschäft. Es geht ums Geld. Und ums Gewinnen. So lauten die Spielregeln, die jeder Beteiligte kennt. Und doch fühlte man am Mittwochabend ein wenig mit Klaus Gärtner.

Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen musste die nächste Blamage des Handball-Bundesligisten

...