Hinze muss um Weiterkommen im Keirin zittern

Izu (dpa) - Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze muss bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben um das Weiterkommen im Keirin-Wettbewerb zittern. Die 23-Jährige aus Cottbus belegte in Izu in ihrem Erstrunden-Lauf nur den fünften Platz und muss nun in den Hoffnungslauf des sogenannten Kampfsprints.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teamkollegin Lea Sophie Friedrich (Dassow) setzte sich in ihrem Rennen dagegen souverän vor der Russin Daria Schmelewa durch. Die Entscheidung im Keirin-Wettbewerb fällt am Donnerstag (ab 9.06 Uhr MESZ).

In der Sprint-Qualifikation der Männer erreichten Stefan Bötticher (Chemnitz) und Maximilian Levy (Cottbus) auf den Plätzen 13 und 19 die nächste Runde.

© dpa-infocom, dpa:210804-99-700112/4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2