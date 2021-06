Herz schlägt Verstand

Rom. Pressekonferenzen mit Rob Page (Bild) sind keine Taktikseminare. Statt öffentlich über Spielsysteme, Gegenpressing oder Anlaufverhalten zu referieren, spricht der walisische Fußball-Nationaltrainer mit entschlossenem Blick über Stolz, Teamgeist und die mitfiebernde Nation zu Hause vor dem TV. Page erzählt von Kabinenansprachen, die „von Herzen“ kommen, berührt zur Betonung mit der Hand das Drachen-Wappen auf seiner Brust.

Bei seiner Mannschaft um ihren Star Gareth Bale kommt die emotionale Art des 46 Jahre alten Glatzkopfs mit dem markant-tätowierten rechten Arm offenbar an. Die Drachen stehen bei ihrer erst zweiten EM-Endrunde überhaupt schon wieder im Achtelfinale. Über den eigentlichen Nationaltrainer Ryan Giggs redet kaum noch jemand.

© dpa

Die Fußball-Legende, die eine Ära bei Manchester United prägte, muss sich Anfang kommenden Jahres in einem Gerichtsprozess wegen Körperverletzung verantworten. Dass Giggs deshalb bei der EM nicht dabei ist, hatte vor dem Turnier für mächtig Unruhe gesorgt. Diese ist längst der Euphorie gewichen.

Page hat es geschafft, den Fokus seines Teams und der Öffentlichkeit auf das Sportliche zu lenken und die walisischen Stärken hervorzuheben. Zu denen gehören neben der individuellen Klasse von Bale und Zehner Aaron Ramsey Kampfgeist und Zusammenhalt.

Entscheidungen aus dem Bauch

Page lässt sich nicht nur bei Ansprachen von seinen Gefühlen leiten, sondern auch an der Seitenlinie. Im dritten EM-Spiel gegen Italien wollte er den gelb-vorbelasteten Stoßstürmer Kieffer Moore eigentlich schonen. Als Wales zurücklag und dann auch noch eine Rote Karte verkraften musste, wechselte er den 28-Jährigen zur Entlastung der Mitspieler doch ein und erklärte: „Mein Herz hat meinen Kopf überstimmt.“

So träumen die Fans, die bei der EM in Corona-Zeiten größtenteils zum Fernsehschauen verdammt sind, schon wieder von einer ähnlichen Sensation wie vor fünf Jahren. Damals schieden die Drachen in Frankreich erst im Halbfinale gegen den späteren Europameister Portugal aus. Nun geht es am Samstag in der Runde der besten 16 gegen Dänemark (18 Uhr/ARD). dpa (Bild: dpa)

