Nove Mesto. Endlich klappt es wieder am Schießstand – und schon steht Denise Herrmann auf dem Podium. „So, wie ich mich gerade beim Schießen fühle, können noch gute Ergebnisse kommen“, sagte Herrmann nach Platz zwei in der Verfolgung beim Weltcup in Nove Mesto. Die 32-Jährige hofft nach einem durchwachsenen Biathlon-Winter nun im Endspurt auf einen versöhnlichen Saisonabschluss: „Da ist mir heute ein Teilerfolg geglückt.“

AdUnit urban-intext1

Herrmann komplettierte am Sonntag das starke Abschneiden der Deutschen, die zwei Wochen nach der enttäuschenden WM mit dem sensationellen Staffelsieg der Männer – dem ersten seit über vier Jahren – und Rang drei durch Olympiasieger Arnd Peiffer im Sprint überzeugten. Im spannenden Jagdrennen fehlten Benedikt Doll als Sechster beim Doppelsieg der Brüder Tarje und Johannes Thingnes Bö als Achtem vier Sekunden auf das Podest.

Peiffer hadert mit Schießen

Bei Denise Herrmann stimmt die Form wieder. © dpa

Für Herrmann war ihr zweites Podium nach dem ersten Saisonrennen Ende November 2020 Balsam und Motivation zugleich. „Es wäre schön, wenn das regelmäßiger kommen könnte“, sagte die Sächsin. Nur die Norwegerin Tiril Eckhoff war bei ihrem zehnten Saisonsieg besser.

Im Jagdrennen kämpften Doll und Peiffer lange um die Podestplätze. Peiffer haderte nach drei Fehlern und Platz zehn mit seiner Schießquote: „Stehend der erste Fehler war unnötig und beim letzten Fehler habe ich mich gewundert, dass die Scheibe nicht gefallen ist.“ dpa