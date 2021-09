Heiratsantrag auf der Laufbahn

Tokio. Thomas Schmidberger blickte ins Leere. Der querschnittsgelähmte Tischtennisspieler kämpfte mit den Emotionen, die äußerst bittere 1:2-Niederlage im Teamfinale der Paralympics gegen China ließ den 29-Jährigen am Donnerstag in Tokio fassungslos zurück. „Wir sind einfach todesenttäuscht“, sagte Schmidberger. 2:0 führte er im Entscheidungsspiel nach Sätzen, Gold war zum Greifen nah. Dann folgte der Einbruch, es langte nur für Silber.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gold-Finale verpasst haben zudem die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen. Im Halbfinale verlor der Zweite von Rio de Janeiro 2016 am Donnerstag gegen den Welt- und Europameister Niederlande mit 42:52 und steht erstmals seit 2004 nicht im Paralympics-Endspiel. „Das tut weh. Diese Niederlage ist sehr bitter“, sagte Bundestrainer Dennis Nohl. Am Samstag geht es für die Auswahl mit Svenja Mayer vom Team Tokio der Metropolregion dann um Bronze.

Manuel Vaz de Veiga hält um die Hand von Keula Pereira Semedo an. © ARD

Derweil hat sich Dreirad-Fahrerin Jana Majunke ihren großen Vorsprung nicht mehr nehmen lassen und gewann nach dem Zeitfahren auch das Straßenrennen. „Ich kann es noch gar nicht fassen“, sagte sie. Angelika Dreock-Käser komplettierte als Zweite den Doppelerfolg.

Für einen der emotionalsten Momente dieser Paralympics sorgte Manuel Vaz de Veiga. Nach dem 200-Meter-Vorlauf ging der Begleitläufer auf die Knie und hielt auf der Laufbahn des Olympiastadions um die Hand der sehbehinderten Sprinterin Keula Pereira Semedo an. Als Vierte und damit Letzte ihres Vorlaufs hatte das Duo aus Kap Verde die Qualifikation für das Finale verpasst. Doch das war in diesem Moment egal. Pereira Semedo sagte gerührt Ja. „Treffender könnte das Motto ,United by Emotion‘ kaum sein“, schrieb das Internationale Paralympische Komitee. „Wir sind seit elf Jahren zusammen. Also dachte ich, es sei an der Zeit“, sagte Vaz de Veiga (30): „Und ich hielt das Stadion für den besten Ort. Es ist ihr zweites Zuhause.“ Vor der Frage aller Fragen hatte er alle anderen Athletinnen und ihre Guides aus dem Lauf versammelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ich habe keine Worte dafür, wie ich mich fühle. Aber ich bin sicher, unsere Eltern werden verrückt vor Freude“, sagte die künftige Braut (32), die nun sogar ihr geplantes Karriereende verschieben will. „Es waren meine ersten Paralympics. Angesichts meines Alters und meiner Geschwindigkeit habe ich eigentlich darüber nachgedacht aufzuhören. Aber jetzt habe ich eine zusätzliche Motivation weiterzumachen. Immer mit ihm an meiner Seite.“ dpa