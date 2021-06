Havertz bislang der einzige Fixpunkt

Herzogenaurach. Was war das vor der Fußball-EM für ein Gerangel um die Stammplätze im deutschen Angriff gewesen. Hier der talentierte Leroy Sané, dort der mutmaßlich gesetzte Timo Werner in der ersten Reihe. Oder der im DFB-Trikot treffsichere Serge Gnabry, der zudem noch angekündigt hatte, in jedem EM-Spiel ein Tor machen zu wollen. In der Vorrunde nahm jeder aus diesem Trio eine Statistenrolle ein: Sané ist ein Schatten seiner selbst, Gnabry sucht seine Form und wartet auf seinen ersten Treffer. Werner kam nur zu zwei Kurzeinsätzen. Gesetzt ist stattdessen einer, den nicht alle für die Startelf auf dem Zettel hatten: Kai Havertz.

Der Chelsea-Spieler kam in allen drei Vorrundenspielen zum Einsatz und zahlte das Vertrauen von Bundestrainer Löw nicht nur anhand von zwei Toren zurück. Gegen Portugal war der 22-Jährige bei beiden Eigentoren der Gegner mit im Getümmel. Kurzzeitig hatte es sogar so ausgesehen, als ob Havertz selbst und nicht Ruben Dias den Ausgleich zum 1:1 erzielt hatte. Dass Löw ihn gegen Ungarn auswechselte (und nicht Sané), rief bei vielen Beobachtern Unverständnis hervor.

Havertz, der für Chelsea das entscheidende Tor zum Sieg in der Champions League erzielt hatte, gilt vielen englischen Blättern in diesen Tagen auch als der Deutsche, auf den die englische Hintermannschaft am meisten aufpassen muss. Der derart Gelobte will das vor dem Spiel gegen England (Dienstag, 18 Uhr) nicht an sich ranlassen: „Ich habe noch nie gegen England gespielt, deswegen tauge ich nicht zum England-Schreck. Ich hoffe aber, dass ich das am Dienstag sein werde.“

Ohnehin nehme er Lob und Kritik – beides gebe es im Fußball-Geschäft jeweils im Übermaß – nicht allzu ernst. „Wenn du ein gutes Spiel machst, wirst du gehypt. Bei einem schlechten Spiel bist du der Buhmann.“ Ihm selbst gelang gegen Ungarn zwar das 1:1. „Aber wenn ich den Ball nicht reingemacht hätte, wäre ich der Depp gewesen.“ Ziemlich abgeklärt für einen 22-Jährigen. Tatsächlich hat Havertz, der als 17-Jähriger für Leverkusen debütierte und in jungen Jahren schon viel erlebt hat, einen Erfahrungsschatz wie ihn andere erst deutlich später vorweisen können.

Großer Entwicklungsschritt

Nach Durchhängern in Leverkusen und vor allem anfangs nach seinem Wechsel zu Chelsea scheint der Offensivspieler nun einen großen Entwicklungsschritt genommen zu haben. So groß, dass Lothar Matthäus ihn im Kicker adelte und mit Zinedine Zidane verglich. Deswegen lautet die unmissverständliche Forderung von Matthäus an Löw nun auch: Havertz muss immer spielen.

Auch vielleicht mangels Alternativen? Zieht man die DFB-interne Torjägerliste heran, spricht erneut hier viel für Havertz – und wenig für seine Offensivkollegen: Von den immerhin sechs Turniertorengehen zwei auf das Konto von Havertz, zwei sind Eigentore, eines hat Linksverteidiger Robin Gosens erzielt, eines Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Gegen Portugal waren es die Flügelspieler Gosens und Kimmich, die das Spiel ankurbelten. Als Ungarn die beiden teilweise mit Manndeckung ausschalteten, war das deutsche Spiel zwar bemüht, aber ideenlos.

Ein richtiges Angriffsmuster war bei der Nationalmannschaft bislang ohnehin selten zu erkennen. Umso wichtiger ist die Rückkehr von Thomas Müller, der seine Kapselverletzung auskuriert hat. Havertz sagt: „Thomas ist der dritte Co-Trainer, den wir haben. Er ist wichtig in der Kommunikation auf und neben dem Platz.“ Zudem könnte sich Havertz von Müller Tipps holen, wie man tatsächlich zum England-Schreck wird: Bei der WM 2010 besiegte Deutschland England mit 4:1 – zwei Tore davon gingen auf das Konto des damals gerade mal 20-jährigen Müller. Auch damals trafen sich beide Teams im Achtelfinale. Das ist zumindest nicht das schlechteste Vorzeichen.

