Oberstdorf. Lokalmatador Vinzenz Geiger verspürte vor dem vertrauten Bergpanorama eine „Riesenerleichterung“, während Norwegens Überflieger Jarl Magnus Riiber mit seiner Landesflagge den nächsten Coup feierte. Die deutschen Nordischen Kombinierer verpassten bei der Heim-WM in Oberstdorf das erhoffte Gold, konnten sich aber auch über die Silbermedaille im Team-Wettbewerb freuen. „Die war hart erkämpft“, sagte Rekord-Champion Frenzel. „Mit Silber sind wir sehr, sehr glücklich.“

Das klang bei Bundestrainer Hermann Weinbuch etwas anders. „Wir wollten richtig um die Goldmedaille fighten, das haben wir nicht geschafft“, sagte er mit ein wenig Enttäuschung in der Stimme. „Die Norweger waren im Laufen brutal stark.“ Gegen die überragende Nordisch-Nation hatten Terence Weber, Fabian Rießle, Frenzel und Geiger trotz eines kleines Vorsprungs nach dem Springen keine Chance, der Rückstand betrug am Ende 42,7 Sekunden. Bronze ging an Österreich. Schon vor zwei Jahren in Seefeld hatte Deutschland Silber hinter Norwegen geholt.

Wie groß der Druck bei den Titelkämpfen im eigenen Land ist, ließ sich bei Geiger erahnen. „Es ist eine Riesenerleichterung, jetzt eine Medaille im Gepäck zu haben“, sagte der 23-Jährige. „Jetzt werden wir sicher mal anstoßen mit einem Bier und dann gehen wir die nächsten Rennen an.“ Bei Sonnenschein hatten Rießle, Weber, Geiger und Frenzel im Skispringen den Grundstein für den Podestplatz gelegt. Die beim Springen längst nicht immer überzeugenden Deutschen erwischten punktgenau zum Saisonhöhepunkt einen starken Tag. dpa