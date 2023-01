Handball-WM: Algerien-Spiel als Chance für die zweite deutsche Reihe

Der Gruppensieg ist der deutschen Nationalmannschaft schon sicher. Den Schwung nach zwei Siegen will sie bei der WM in Polen und Schweden nun aber auch in das letzte Vorrundenspiel am Dienstag (18 Uhr/live im ZDF) gegen Algerien mitnehmen. „Wir möchten auch diese Partie positiv gestalten. Unser Ziel ist es außerdem, möglichst viele Spieler ins Turnier zu bekommen“, sagte Co-Trainer Erik Wudtke

