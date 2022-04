Handball statt Waffen, Halle statt Front

Flucht nach Großwallstadt: Der ukrainische Handball-Nationaltrainer Slava Lochmann kämpft bei Freunden in Unterfranken mit Sport und Worten für sein Land. Den Krieg nennt er „Genozid“, Putin einen „Mörder“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ukrainische Handball-Nationaltrainer Slava Lochmann. © picture alliance/dpa

„Slava“, sagt der große blonde Mann in der blau-gelben Trainingsjacke und streckt die Hand im Foyer des Sporthotels in Großwallstadt entgegen, um sich vorzustellen. Slava bedeutet in seiner Sprache Ruhm. Im Fall des ukrainischen Handball-Nationaltrainers handelt es sich um die Kurzform seines Vornamens. Die habe er seinem älteren Bruder zu verdanken, wird Vyacheslav Lochmann später an diesem Apriltag erzählen. Als seine Mutter ihn nach seiner Geburt zum ersten Mal dem Bruder gezeigt habe, soll der Siebenjährige angesichts des Babys entzückt ausgerufen haben: „Slavninki!“ – was so viel heiße wie „Schöner“, übersetzt Lochmann und lacht. „Da hat meine Mutter gesagt: Wir werden ihn Slava nennen.“ Und so nennen ihn seither alle, auch hier in Großwallstadt.

In dem unterfränkischen Ort, der für seinen traditionsreichen Handballverein bekannt ist, hat Lochmann Zuflucht gefunden vor dem Krieg in seiner Heimat. „Ich bin hier wie zu Hause“, sagt der 44-jährige Ukrainer, der von 2004 bis 2007 als Profi im linken Rückraum beim TVG in der Bundesliga unter Vertrag stand. Damals knüpfte er freundschaftliche Bande, die bis ins Heute reichen. Und die wie ein Netz sind, das ihn und seine Familie nun aufgefangen hat.

Lochmanns eigentliches Zuhause ist eine 170-Quadratmeter-Wohnung im 15. Stock eines Wohnhauses im Norden der Hauptstadt Kiew. Doch das hat er zusammen mit seiner Frau, seiner Tochter (19) und den beiden Söhnen (14 und 7) vor mehr als einem Monat fluchtartig verlassen – mit nicht mehr als ein paar Habseligkeiten. Nicht wissend, ob und wann er dorthin zurückkehren wird. „Aber es geht uns gut hier.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit Lochmann Anfang März vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine geflohen ist, erst 900 Kilometer in 40 Stunden im Auto bis zur ungarischen Grenze und von dort weiter nach Großwallstadt, hat er deutschen Medien schon ein paarmal erzählt, wie er am frühen Morgen des 24. Februar aufgewacht ist – „vom lauten Geräusch der Bomben“. Weil die Welt inzwischen mit den Namen der Vororte im Nordwesten der Hauptstadt die grausamsten Schlagzeilen über Kriegsverbrechen verbindet, fügt er diesmal vielsagend hinzu: „Als ich aus einem Fenster geschaut habe, habe ich gesehen, wie sie in der Gegend von Irpin, Borodjanka und Butscha einschlugen.“

Lochmann holt sein Handy und zeigt alles genau auf einer Karte. Auf einmal wird er emotional. „Jeden Morgen lese ich Zeitung. Gestern habe ich geweint.“ Geschichten von Mädchen, die von russischen Invasoren vergewaltigt worden seien und von Jungen, die ohne Zähne in Polen ankamen und erzählten, russische Soldaten hätten sie ihnen ausgeschlagen, damit sich die Kinder daran erinnerten, dass sie da gewesen seien – sie erschüttern den Vater dreier eigener Kinder sichtlich. „Ich habe dafür keine Worte.“ Nur ein passendes Wort falle ihm ein: „Genozid. Das ist ein Genozid am ukrainischen Volk.“ Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kennt er auch ein Wort auf Deutsch: „Mörder“.

Putins Angriff auf seine Heimat an diesem 24. Februar 2022 teilt das Leben von Slava Lochmann wie das von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern in ein Davor und Danach. „Davor hatte ich alles“, sagt der Handballtrainer. „Seither habe ich nichts mehr.“ Der 44-Jährige sagt diese Sätze nicht klagend, auch nicht verbittert. Er spricht sie mit einer Stärke aus, die ausdrückt, dass man ihm und seinen Landsleuten alles nehmen kann, aber nicht ihre Würde, nicht ihre Freiheit – „und nicht unser Denken“.

Lochmanns Glück in allem Unglück: „Ich habe sehr gute Freunde. Und ich habe den TVG.“ Dafür sei er dankbar. Sein „erster Freund“, Rudolf Brunner, einer der „Gönner“ des Vereins, wie Pressesprecherin Nina Mattes erklärt, hat ihm in den ersten zwei Wochen in Deutschland eine Bleibe in Rechtenbach bei Lohr (Lkr. Main-Spessart) verschafft. Inzwischen wohnen die Lochmanns in Kleinwallstadt in einem Haus anderer Unterstützer des Clubs.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dort ist in einer separaten Wohnung auch der Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft untergekommen, Yevhen Zhuk. Der Linksaußen wird in der nächsten Saison für den Zweitligisten TV Großwallstadt spielen. Er stand zuletzt beim russischen Club GK Permskie Medvedi unter Vertrag, als er in einer „Nacht- und Nebelaktion“ mit Frau und Hund aus Russland flüchtete, wie Mattes berichtet. Zunächst wohnte er knapp zwei Wochen lang bei Michael Spatz. „Mit Google Translator hat das gut geklappt“, sagt der TVG-Geschäftsführer, der in Mannheim geboren wurde und beim TSV Birkenau das Handball-ABC erlernte.

Elf weitere Nationalspieler, die nicht bei anderen ausländischen Vereinen, sondern beim ukrainischen Topclub Motor Saporischschja in Lochmanns Geburtsstadt angestellt sind, holte Coach Lochmann nach. Der Sportminister der Ukraine hatte allen eine Sondergenehmigung für ein 20 Tage dauerndes Trainingslager in Großwallstadt erteilt.

Zuletzt sind die Motor-Spieler nach Rostock umgezogen, sie absolvieren dort ein weiteres Trainingslager. Mehr als die Hälfte von ihnen hat bereits Verträge bei anderen europäischen Clubs unterschrieben. „Unser Minister hat gesagt, dass die Sportelite unseres Landes weiter trainieren soll. Das geht aber in der Ukraine nicht“, so Lochmann, der seit Januar als Nachfolger von Michael Biegler (jetzt beim Zweitligisten Eulen Ludwigshafen) Nationaltrainer ist.

Dass er und seine Spieler in der Heimat nicht kämpfen müssen, ist ihr Privileg. „Ich kämpfe mit dem Handball und meiner Flagge“, sagt der 44-Jährige. „Ich habe nie in meinem Leben eine Waffe in der Hand gehalten, immer nur einen Ball.“ Und so kämpfe er nicht an der Front, sondern in der Halle. Bei einem Benefizspiel hätten ihm geflüchtete ukrainische Frauen gedankt, dass die Mannschaft ihr Land repräsentiere, und davon erzählt, welches Grauen sich zu Hause abspiele.

Lochmanns Handy klingelt, der Handballverband ruft an. Er geht ran – und redet Russisch. „Das ist meine Muttersprache“, erklärt er danach. Ob er Ukrainisch oder Russisch spreche – irrelevant. Nicht egal sei ihm jedoch, mit wem er spreche. „In den nächsten hundert Jahren will ich mit Russen kein Wort mehr wechseln“, betont der Enkel lettischer Großeltern, die von Stalin in den Ural verbannt wurden und der Sohn eines in Sibirien geborenen Vaters, der 1967 nach Saporischschja zog, wo er eine Einheimische kennenlernte und heiratete – Lochmanns Mutter. Die Eltern seien inzwischen 82 und 77 Jahre alt, wollten trotz des Krieges nicht weg von dort. „Jeden Morgen, wenn ich sie anrufe und Mama frage, wie es ihnen geht, antwortet sie: ,Wir leben.’“

Und wie geht es nun für Lochmann selbst weiter? Er bleibt vage. „Ich liebe mein Land und Handball ist mein Leben. Aktuell trainiere ich die Nationalmannschaft. Nach dem Ausschluss von Russland und Belarus von der WM 2023 hoffen wir auf eine Wildcard für die Ukraine. Im Oktober möchten wir die Quali für die EM 2024 spielen. Dafür müssen wir trainieren.“ Es ist eine Gesetzmäßigkeit solcher Sätze, dass auf sie immer ein Aber folgt. „Aber“, sagt dann auch Lochmann: „Letztlich brauche ich nur ein Team und eine Mannschaft für meinen Sohn. Und einen Ort, an dem meine Familie sicher ist, sich wohlfühlt. Das ist das Wichtigste.“

Dieser Ort könnte durchaus jener bleiben, an dem er schon wie zu Hause ist. Großwallstadt. Auch Lochmanns Bruder ist inzwischen dorthin geflüchtet. Der Bruder, dem er seinen Kurznamen Slava verdankt, der in seinem Fall nichts mit Ruhm zu tun habe: „Slava haben unsere Soldaten verdient. Und unser Präsident Wolodymyr Selenskyj.“