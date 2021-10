Jan-Axel Alavaara musste kräftig schlucken. „Ich glaube nicht, dass es uns viel härter hätte treffen können“, sagte der Sportmanager der Adler Mannheim nach der Auslosung der Play-offs in der Champions Hockey League (CHL) am Freitagmittag in Zürich. Im Achtelfinale treffen die Blau-Weiß-Roten auf das schwedische Topteam Frölunda Göteborg, das sich den Titel in der europäischen Königsklasse in

...