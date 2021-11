Hamilton macht es nochmal spannend

São Paulo. Im Thriller von São Paulo hat ein wild entschlossener Lewis Hamilton im WM-Zweikampf mit Max Verstappen zurückgeschlagen und eine Titelentscheidung in Katar vereitelt. Nach einem elektrisierenden Rad-an-Rad-Duell mit dem niederländischen WM-Spitzenreiter verkürzte der Mercedes-Pilot seinen Rückstand in der Formel-1-Fahrerwertung auf nur noch 14 Zähler. Hamilton trotzte in São Paulo zwei Strafen und feierte unter dem Jubel der Fans in Interlagos seinen sechsten Saisonsieg vor Verstappen. „Man darf nie aufgeben, egal was passiert“, betonte der 36-Jährige und bedankte sich in Landessprache beim frenetischen Publikum: „Obrigado.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Red-Bull-Fahrer Verstappen konnte dem Ansturm des nur von Platz zehn gestarteten Engländers in der Schlussphase nicht mehr standhalten und wurde Zweiter. „Es war ein guter Fight. Wir haben alles gegeben, es hat Spaß gemacht“, sagte Verstappen vor dem nun anstehenden Dreierpack in der Wüste.

Grand Prix von Brasilien (71 Runden à 4,309 km/305,909 km): 1. ... Grand Prix von Brasilien (71 Runden à 4,309 km/305,909 km): 1. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 1:32:22,851 Std.; 2. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull +10,496 Sek.; 3. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +13,576; 4. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull +39,940; 5. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari +49,517; 6. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +51,820; 7. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri + 1 Rd.; 8. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine + 1 Rd.; 9. Fernando Alonso (Spanien) - Alpine + 1 Rd.; 10. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren + 1 Rd.; 11. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin + 1 Rd.; . . . 18. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas + 2 Rd. Fahrer-Wertung: 1. Verstappen (Red Bull) 332,5 Pkt.; 2. Hamilton (Mercedes) 318,5; 3. Bottas (Mercedes) 203,0; 4. Sergio Perez (Red Bull) 178,0; 5. Norris (McLaren) 151,0; 6. Leclerc (Ferrari) 148,0; 7. Sainz Jr. (Ferrari) 139,5; 8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105,0; 9. Gasly (Alpha Tauri) 92,0; 10. Alonso (Alpine) 62,0; . . . 12. Vettel (Aston Martin 42,0.

Auf dem Autódromo José Carlos Pace landete Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas auf Position drei. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Elfter. Haas-Fahrer Mick Schumacher schleppte sich nach einem frühen Crash als Achtzehnter über die Ziellinie.

Verstappen gewann den Start, in der ersten Kurve verdrängte er Bottas und gab an der Spitze Gas. Hamilton arbeitete sich unterdessen von Platz zehn nach vorne. In Runde fünf lag er schon auf Position drei, nachdem ihn sein finnischer Teamkollege vorbeigelassen hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hamilton machte nun Jagd auf Verstappen und Sergio Perez im zweiten Red Bull. Trümmerteile von Yuki Tsunodas Alpha Tauri lagen nach einem Crash auf der Strecke, in der Safety-Car-Phase schloss der Brite auf. „Lass uns diese Jungs schnappen“, rief Hamilton über Funk. Verstappen und Perez fuhren nun zickzack, Hamilton lauerte auf die Streckenfreigabe nach dem Safety Car. Zwei Runden beharkten sich Hamilton und Perez – in Umlauf 19 war der Brite vorbei und hatte nur noch Verstappen vor sich. In Runde 27 zog Hamilton seinen Boxenstopp vor, als Sechster kam er auf den Asphalt zurück. Verstappen reagierte einen Umlauf später, er war nach dem Reifenwechsel Dritter. Hamilton nahm die Verfolgung auf und lag plötzlich nur noch rund 1,5 Sekunden hinter dem Red-Bull-Mann.

Eigentlich liegt Interlagos Red Bull wegen der Hitze und der Höhenlage, Mercedes-Fahrer Hamilton forderte Verstappen aber aufs Äußerste. In Runde 41 kam der 24-Jährige an die Box, ihm fehlten danach knapp 20 Sekunden auf den neuen Führenden. Drei Umläufe später steuerte Hamilton in die Garage, er setzte seine Jagd fort. Dann das Rad-an-Rad-Duell.

In Runde 48 konnte Hamilton außen fast vorbeiziehen, Verstappen ließ ihm aber keinen Platz. Beide Piloten rasten über den Randstein hinaus. Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall, das Verteidigungsmanöver blieb jedoch ohne Konsequenzen. Hamilton schnappte sich Verstappen doch noch – in Umlauf 59. Und machte das WM-Duell mit seinem Rivalen noch spannender. dpa