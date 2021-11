Hamilton: «Bin noch fokussierter, als ich es jemals war»

Berlin (dpa) - Trotz des knappen Rückstands in der Gesamtwertung ist Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton mit seinen Leistungen in dieser Saison «ganz zufrieden».

«Ich bin noch fokussierter, als ich es jemals war», sagte der britische Mercedes-Pilot in einem vom Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» veröffentlichen Interview.

Zugleich nannte der 36-Jährige die besonderen Herausforderungen in diesem Jahr, in dem er als erster Fahrer zum achten Mal Weltmeister werden will. «Mir ist aufgefallen, dass dieses Auto schwer abzustimmen ist. Toto (Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, d. Red.) hat unser Auto früher mal als Diva bezeichnet. Dieses Auto jetzt ist eine Monster-Diva», sagte Hamilton: «In Kombination mit der verkürzten Trainingszeit macht es die Aufgabe sehr schwer, das richtige Fenster zu treffen. Wenn man es nicht schafft, kann ich als Fahrer nicht das Maximum rausholen.»

Zuletzt gelang Hamilton das wieder. Mit Siegen in Brasilien und Katar schob sich der Routinier bis auf acht Punkte an Spitzenreiter Max Verstappen von Red Bull heran. «Ich weiß, dass er ein super schneller Fahrer ist. Und er wird sicher immer schneller, je reifer er über die Zeit wird. Da gibt es keine Zweifel», sagte Hamilton über den Niederländer.

Die WM-Entscheidung steht nun unmittelbar bevor. Nur noch zwei Rennen in Saudi-Arabien (5. Dezember) und Abu Dhabi (12. Dezember) stehen auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-122870/2