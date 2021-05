Härtetest für Brenner

Mannheim. Maimarkt-Reitturnier zum Dritten: An diesem Freitag, 10 Uhr, beginnt mit den Wettbewerben der Para-Equestrians der letzte Block der 57. Mannheimer Pferdewoche. Neun Nationen sind am Start, wie seit Jahrzehnten wird Hannelore Brenner nicht nur Deutschland, sondern auch die Region vertreten. Sie startet mit ihrer elfjährigen Stute Belissima in drei Prüfungen des Behindertengrades IV, erstmals um 15 Uhr.

„Wir sind beide sehr aufgeregt, denn wir hatten 2020 kaum Turniere, in diesem Jahr noch gar keines“, sieht die 57-Jährige aus dem rheinhessischen Wachenheim, die seit einem Unfall inkomplett querschnittsgelähmt ist, dem Saison-Auftakt mit großer Spannung entgegen. „Eigentlich brauchen wir immer etwas Anlauf, bis alles funktioniert“, versucht sie jedoch, die fehlende Routine beiseitezuschieben.

Die mehrfache Paralympics-Siegerin hofft, dass sich die Stute bei der ersten Sichtung für Tokio nicht zu sehr von den äußeren Gegebenheiten beeindrucken lässt. „Die Freude auf den Start überwiegt. Denn es ist auch eine besondere Gelegenheit, im großen Stadion zu reiten. Danach werden wir wissen, wo wir stehen“, will Brenner die Chance nutzen. Zumal sie es mit Sanne Foets (Niederlande) und Rodolfo Riskalla (Brasilien) zu tun hat, der derzeit besten Grade-IV-Konkurrenz in der Welt.

Erste Tokio-Sichtung

Die Spiele in Rio verpasste sie wegen einer Verletzung ihres Wallachs Kawango, bei der WM 2018 waren ihre Nachwuchspferde noch nicht reif genug. Vor der EM 2019 musste sie wegen eines privaten Trauerfalls auf die entscheidende Sichtung verzichten. Und da die offizielle Nominierung kurzfristig vorverlegt wurde, kam die Nachprüfung zu spät. Umso mehr sehnt sie sich nun den internationalen Vergleich zurück. Traditionell ist Mannheim der einzige Nationenpreis außerhalb der Meisterschaften. „Wir sind Peter Hofmann alle sehr dankbar, dass unser Turnier stattfindet“, ist Brenner auch ein bisschen stolz, durch ihre Kontakte selbst etwas zur Finanzierung beigetragen zu haben. sd

