„Habe meinen Traum gelebt“

Tokio. Philip Heintz hätte frustriert sein können. Oder traurig. Doch er lachte viel nach seinem letzten Rennen auf der ganz großen Schwimm-Bühne. „Als ich so 14, 15 war und mit der Bahn in die Schule gefahren bin, habe ich immer gedacht: Wie cool wäre es, mal Profisportler zu sein“, sagte der 30-Jährige nach seinem Halbfinal-Aus über 200 Meter Lagen am Donnerstag in Tokio. „Schade, dass es nie für eine WM- oder Olympiamedaille auf der Langbahn gereicht hat. Aber ich habe zehn Jahre meinen Traum gelebt.“

Natürlich hätte er gerne nochmal ein olympisches Finale erreicht, sagte der Mannheimer, der in 1:58,13 Minuten Platz 13 erreichte. Er habe aber alles gegeben. „Ich kann mir nichts vorwerfen.“ In Heintz verlässt ein langjähriger Leistungsträger des deutschen Schwimmens bald die internationale Szene. Bei der lukrativen Schwimmserie ISL will er im August und September noch antreten. „Das ist für mich eine schöne Abschiedstour nochmal.“ Während Heintz sein Ziel verpasste, nimmt Deutschlands Schwimm-Traumpaar nach einer ersten Enttäuschung für Florian Wellbrock Kurs auf weitere Olympia-Medaillen. Am Tag nach Bronze für Sarah Köhler musste sich ihr Verlobter über 800 Meter Freistil knapp geschlagen auf Rang vier einreihen. Trotz des verfehlten Edelmetalls wertete der Doppel-Weltmeister, dessen Lebensgefährtin „nicht nur mit dem Sportlerherz“ auf der Tribüne mitfieberte, sein erstes Tokio-Finale als Mutmacher für die großen Goldprojekte.

Bei der WM habe er schließlich „ein deutlich schlechteres 800-Meter-Rennen gemacht“, sagte der 23-Jährige vor dem Vorlauf über seine Spezialstrecke 1500 Meter Freistil an diesem Freitag. In Südkorea vor zwei Jahren, als er das historische Doppel-Gold feierte, war Wellbrock zwischen seinen Triumphen im Freiwasser und über 1500 Meter schon im 800-Meter-Vorlauf gescheitert.

Köhler, die mit Bronze über 1500 Meter Freistil die quälend lange Olympia-Misere der Schwimmer nach 13 Jahren ohne Medaille beendet hatte, präsentierte sich am Tag nach dem Trubel weiter in Topform. Als Vierte im Vorlauf über 800 Meter Freistil vergrößerte sie am Donnerstag die Hoffnung, dass sie auch über diese Distanz im Kampf um die Olympia-Plaketten hinter der klaren Favoritin Katie Ledecky aus den USA mitmischen kann. „Was ich erreicht habe, kann mir keiner nehmen. Das Wichtigste war erst einmal, ins Finale zu schwimmen. Jetzt ist alles nur noch Zugabe“, sagte sie bestens gelaunt. Der Auftritt der 27-Jährigen sollte auch die Laune von Bundestrainer Bernd Berkhahn wieder gehoben haben, der nach dem packenden Wellbrock-Finale kritische Töne anklingen ließ. „Florian hätte das Rennen schnell machen müssen von Anfang an. Das wäre sein Vorteil gewesen. Den hat er hergeschenkt“, monierte Berkhahn. „Jeder Sportler ist geknickt, der so eine Chance liegen lässt. Die Chance war ja offensichtlich.“

Bei den beiden anstehenden Aufgaben über 1500 Meter im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser zählt der Langstreckenspezialist zu den Goldfavoriten. Das nächste große Ziel ist das Finale auf der längsten Becken-Distanz am Sonntag. „Da muss ich dann noch mal alles reinwerfen“, pushte sich Wellbrock. Als Stütze wollte sich die Lebenspartnerin nicht aufdrängen. „Der meldet sich, wenn er mich braucht“, sagte Köhler. Wellbrock schrammte über 800 Meter nur um 35 Hundertstelsekunden am Edelmetall vorbei. Die deutschen Freistil-Frauen belegten über 4 x 200 Meter den sechsten Platz. dpa