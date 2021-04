„Habe ihm lustvoll in den Hintern getreten“

Friedel Lutz sah vor 50 Jahren im Trikot von Eintracht Frankfurt die erste Rote Karte in der Bundesliga-Geschichte – eine Erinnerung an einen historischen Fußall-Tag.

Zum 50. Jahrestag muss er wieder mal davon erzählen – vom Spiel gegen Eintracht Braunschweig, vom Tritt des Gegners Jaro Deppe, von der Risswunde am Schienbein. Und von seiner reflexhaften Tätlichkeit, als ihn der Braunschweiger noch verhöhnte: „Stell dich nicht so an.“ Es folgte der Tritt ins Hinterteil, „und bevor der Schiedsrichter überhaupt reagiert hat, habe ich mich schon auf den Weg in die Kabine gemacht.“

Reflexhafte Tätlichkeit

Dass ihm der Schiedsrichter die Rote Karte zeigte, bekam er zwar mit, war ihm aber lange nicht gegenwärtig. Auch in den Berichten in Zeitungen und Fernsehen spielte das kaum eine Rolle, obwohl es eine Premiere war: Vor dem Rückrundenauftakt der Saison 1970/71 hatte der DFB-Spielausschuss beschlossen, die bei der WM 1970 eingeführten Karten – gelb für eine Verwarnung, rot für einen Feldverweis – bis Saisonende in der Bundesliga und den Regionalligen zu testen. Bis dahin hatten Schiedsrichter den Sündern die Strafe mit Worten und Gestik mitgeteilt.

„Auch für uns Schiedsrichter hat das damals keine große Rolle gespielt“, erinnert sich der Unparteiische. Doch inzwischen ist Wilfried Hilker aus Bochum ebenso wie Friedel Lutz nachträglich zu einer Figur der Liga-Historie geworden. Das Fachmagazin „Kicker“ brachte die beiden 43 Jahre nach ihrer Begegnung im Waldstadion im Fußballkeller von Lutz im hessischen Bad Vilbel zusammen, auch der Architekt aus Bochum wird regelmäßig zu der Premiere befragt. Lutz erinnert sich auch an seine Entschuldigung nach dem Spiel in der Schiedsrichterkabine, Hilker weiß noch, „dass er mir leid tat und ich ihn getröstet habe, denn er war sonst immer ein anständiger, fairer Spieler.“

Einziger Platzverweis der Karriere

Das dürfte stimmen, denn für Lutz blieb es der einzige Platzverweis einer langen Laufbahn mit der WM-Teilnahme 1966 als Höhepunkt. Bei jener WM wurde die Idee der Karten geboren. Bei einem der Spiele, die den Geistesblitz eines englischen Schiedsrichter-Funktionärs auslösten, war Lutz dabei: Er war Reservist beim deutschen 0:0 gegen Argentinien in Birmingham, wo der Argentinier José Albrecht das Feld trotz eines Platzverweises partout nicht verlassen wollte, weil er angeblich nicht verstand, was ihm der Schiedsrichter mitteilen wollte. Solche Szenen wiederholten sich bei Platzverweisen für andere Südamerikaner. Kenneth Aston, ein ehemaliger FIFA-Referee und als Funktionär im WM-Einsatz, grübelte im Londoner Verkehr über das Problem, als sein Blick auf eine Ampel fiel, die von gelb auf rot sprang. So jedenfalls steht es im Legenden-Tool des Fußballs.

Ob es so stimmt oder nur gut ausgedacht ist: Tatsache ist, dass bei der nächsten WM 1970 in Mexiko die farbigen Karten erstmals verwendet wurden. Zum Einsatz kam dort aber nur die gelbe Variante, denn bis zum ersten Platzverweis auf der WM-Bühne dauerte es bis 1974, als der Chilene Carlos Caszely im Spiel gegen Deutschland für ein Revanchefoul an Berti Vogts vom Platz flog.

