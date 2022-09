Formel 1 Haas-Teamchef über Schumachers Zukunft: «Sind nicht in Eile»

In der Frage nach der Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher will sich das Haas-Team Zeit lassen. «Wir sind nicht in Eile», betonte Teamchef Günther Steiner beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort.