Haaland lässt auch Guardiola staunen: «Zahlen beängstigend»

Manchester. Schon wieder ein Dreierpack, schon wieder ein Rekord - Erling Haaland versetzt nicht nur Fußball-England, sondern selbst seinen nach Perfektion strebenden Trainer Pep Guardiola ins Staunen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

«Wir haben dieses unglaubliche Gefühl, dass er immer hungrig aussieht und so konkurrenzfähig ist. Die Zahlen sind beängstigend», sagte der Trainer von Manchester City nach dem beeindruckenden 6:3-Sieg gegen den Erzrivalen Manchester United.

Wie sein Sturmpartner Phil Foden schoss Haaland mit einem Dreierpack die Hälfte der Tore. Der 23 Jahre alte Norweger brachte damit das Kunststück fertig, im dritten Heimspiel nacheinander drei Treffer zu erzielen - als erster Spieler in der Geschichte der Premier League. «Ich habe noch nie drei Hattricks in drei Heimspielen erzielt. Es ist wunderbar», sagte Haaland der BBC. Und das auch nur in gerade acht Einsätzen in der englischen Fußball-Meisterschaft. «Ja, nicht schlecht! Wir haben sechs Tore geschossen, was kannst du sagen? Es ist unglaublich, zu Hause zu gewinnen und sechs Tore zu erzielen, ja, es ist schön», meinte der Torjäger, der vor dieser Saison von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war.

«Nur ein Monster», schrieb sein früherer BVB-Mitspieler Mats Hummels bei Twitter, «gut, dass er sich jetzt an andere Länder gewöhnt hat.» Haaland hat elf Spiele für den englischen Fußball-Meister bestritten und phänomenale 17 Mal getroffen. Gemeinsam mit Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (FC Barcelona) und Ausnahme-Torjäger Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) führt der Norweger mit drei Treffern in zwei Partien die Torschützenliste in der Champions League an. Am Mittwoch (21.00 Uhr) empfängt Man City in der Königsklasse den FC Kopenhagen.