Gute Vorsätze, schlechte Ausgangslage

Zhangjiakou. Nein, konkrete Vorsätze für das Jahr 2022 habe sie keine. Das hat Marte Olsbu Röiseland zu Jahresbeginn beim Weltcup in Oberhof gesagt. „Aber in ein paar Wochen stehen die Olympischen Spiele in Peking an. Das Hauptziel für diese Saison ist eine olympische Medaille.“ Nach drei Rennen hat die 31 Jahre alte Biathletin aus Norwegen schon deren drei: Gold mit der Mixed-Staffel, Bronze im Einzel und nun Gold im Sprint – fehlerfrei bei den je fünf liegend und fünf stehend abgegebenen Schüssen, die Schnellste in der Loipe über die 7,5 Kilometer, das war ein perfekter Wettkampf für die 1,67 Meter kleine große Frau aus Lillehammer.

Gute Vorsätze hatten die deutschen Kolleginnen nach Denise Herrmanns goldener Vorstellung im Einzel sowie Platz vier von Vanessa Voigt. Doch es wurde am Freitagabend Ortszeit in Zhangjiakou eine kleine Katastrophe, das schlechteste deutsche Abschneiden im Sprint der olympischen Geschichte. Seit 1992 in Albertville gehört die schnellste Nummer der Biathleten zum Programm der Spiele. Der Blick auf die Ergebnisliste der Ausgabe 2022 in Peking schmerzte: 18. Vanessa Voigt (0 Strafrunden/+1:31.4 Minuten zurück), 22. Denise Herrmann (2/+1:45.1), 30. Franziska Preuß (2/+:1:57.1) und 55. Vanessa Hinz (3/+2:40.0). Die Ratlosigkeit war zu greifen, es flossen Tränen. Jetzt ist sie wieder da, die Kritik an den deutschen Biathletinnen, die sie schon den gesamten Winter begleitet. Aber speziell dieses Sprint-Ergebnis muss und wird analysiert werden: Denn die Laufzeiten waren allesamt niederschmetternd. „Ich kann es mir rein physiologisch nicht erklären, so viel Zeit zu verlieren“, sagte Herrmann. Was heißen sollte: Das Material, das bei ihrem Sieg am Montag noch vorzüglich war, passte diesmal gar nicht. Was für die Verfolgung am Sonntag (10 Uhr/ARD und Eurosport), in der gemäß den Rückständen aus dem Sprint gestartet wird, mehr als ein Handicap ist.

Die Rahmenbedingungen hatten sich am Freitag verändert, es war in den Bergen nordwestlich von Peking vergleichsweise warm, hatte Temperaturen nur noch knapp unter dem Gefrierpunkt. Peter Schlickenrieder, Bundestrainer der Langlauf-Abteilung, hatte mit Blick auf den Wetterbericht am Donnerstag noch gesagt: „Die Bedingungen werden schneller. Es kommt Norwegen entgegen, wenn der Widerstand geringer wird.“ Genau so war es. Franziska Preuß gab zu Protokoll: „Auf der Strecke war es von Anfang an zäh“, wobei ihr Schlüssel das Stehendschießen sei, wo ihr zwei Fehler unterliefen. „Ich habe wieder einen anderen Ansatz gewählt, aber es hat wieder nicht funktioniert. Ich bin total verkopft, der Spaß fehlt ehrlich gesagt auch. Das ist alles sehr schwer zu verarbeiten und zu akzeptieren. Ich sehe gerade keinen Sinn mehr, noch weiterzumachen.“ Die deutschen Biathletinnen haben immer gute Vorsätze. Aber am Freitag fehlten im Rennen auch die guten Ansätze. Was also tun?

Tränen und Kritik

„Meine Mama sagt immer: ’Du darfst dich eine Stunde lang ärgern und heulen.’ Dann gilt es, den Schalter umzulegen und den Spaß wieder zu finden´“, sagt Vanessa Hinz, die weder mit der Schieß-, noch mit der Laufleistung zufrieden war. Und nicht nach Ausreden sucht. Die Ski? Nein. „Ich war definitiv selbst schuld. Wenn eine schwache Läuferin, die ich gerade bin, drei Fehler schießt, hat man da vorne nichts zu suchen.“ Am Schießstandhabe sie sie „Kindergartenfehler“ gemacht. Ähnlich äußerte sich Herrmann, die den ersten Schuss überhastet abgab.