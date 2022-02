Gute Beziehungen in Peking

Peking. Es werden besondere Olympische Spiele, Spiele der einsamen Herzen. Dem sportlichen Fest der Völker fehlen aufgrund der Pandemie in den nächsten zweieinhalb Wochen die Leichtigkeit und das selbstverständliche Miteinander: Mal eben hier die Sportfreunde unterstützen, dort mit der Konkurrenz auf einen Plausch beim Käffchen treffen – das geht nicht. Selbst für (fast alle) Menschen innerhalb der Blase, die besondere Beziehungen pflegen.

Die Rydzeks

Sie machen Ski- und Bergtouren zusammen, wenn es möglich ist trainieren sie auch mal gemeinsam. „Bei so einer Langlauf-Einheit kann man über vieles gemütlich reden.Ich mal über meine Sorgen, sie über ihre“, hat Johannes Rydzek im Bayerischen Fernsehen gesagt. Für den 30-Jährigen und seine Schwester geht „schon ein kleiner Traum“ in Erfüllung, wie die sechs Jahre jüngere Coletta erzählt: Der Nordische Kombinierer und die Langläuferin vom SC Oberstdorf starten beide in Peking – für den Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang sind es die vierten Spiele, für die Sprinterin ist es die Premiere. „Als Johannes das erste Mal dabei war, bin ich zwölf gewesen. Es war immer ein Ziel, mal gemeinsam bei Olympia dabei zu sein“, sagt Coletta Rydzek im Wissen, dass es schwer wird, sich überhaupt vor Ort zu treffen. „Vielleicht haben wir die Chance, gemeinsam im olympischen Dorf spazieren zu gehen. Wir haben auf jeden Fall vor, ein gemeinsames Foto von den Ringen für unsere Familie zu machen.“

Kombinierer Johannes Rydzek zählt wie seine Schwester Coletta im Langlauf zum deutschen Olympia-Team.

Vor ein paar Tagen haben die Rydzeks übrigens einen Sprintvergleich gemacht. „Aus dem Stand heraus fällt es schon mir leichter, Geschwindigkeit aufzubauen“, sagt Coletta Rydzek. „Dann hat er mich noch überholt – er ist kein schlechter Läufer und im Vorteil, je länger die Strecke ist.“ Von ihrem Bruder und dessen Frau habe sie einen Glücksbringer überreicht bekommen, „der jetzt am Rucksack hängt“.

Romeo und Julia

Die Skistars Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben so viel gemeinsam und doch bei ihrer Arbeit so wenige Berührungspunkte. Die US-Amerikanerin ist grundsätzlich im Slalom zu Hause, der Norweger in der Abfahrt – beide wohnen zusammen in Innsbruck: Seit etwa einem Jahr sind die beiden Goldkandidaten ein Liebespaar. Im laufenden Winter hatten die 26-jährige Sportikone mit ihren 47 Weltcupsiegen und der drei Jahre ältere Modellathlet noch kein Rennen im selben Ort zur selben Zeit. Nun verbringt das Traumpaar drei gemeinsame Wochen in Peking – ohne Zweisamkeit. Es herrscht strikte Nationen- sowie Geschlechtertrennung. Es ist Liebe auf Distanz, wie Shiffrin, die in allen sechs Rennen um Medaillen kämpfen will, in einer Instagram-Story zeigt: Sie steht wie Julia im olympischen Dorf auf einem Balkon, ihr Romeo, der mit den Norwegern direkt neben den US-Sportlern untergebracht ist, darunter, beide quatschen – fensterln light. Aleksander Aamodt Kilde weiß, dass bald bessere Zeiten für sie kommen: „Im Winter können wir nicht so viel Zeit zusammenverbringen, wie wir möchten. Eher im Sommer beim Krafttraining“, hat er kürzlich in Kitzbühel gesagt. Gemeinsames Skifahren? „Nein, das ist nicht so richtig möglich und schon gar nicht so viel, wie wir es gerne möchten.“ Ob es mal nach Peking und der Saison zum gemeinsamen Powdern reicht? „Das wäre geil!“

Das Snowboard-Trio

Melanie Hochreiter, Ramona Hofmeister und Carolin Langenhorst werden sich in Peking trotz Corona ganz nahe sein. So wie immer. Die drei 25-Jährigen starten für den WSV Bischofswiesen im Parallel-Riesenslalom. Damit nicht genug der Parallelen, wie Goldkandidatin Hofmeister erzählt: „Wir sind der gleiche Jahrgang, sind zusammen in den Kindergarten gegangen, zusammen aufgewachsen, haben alle zusammen mit dem Snowboarden angefangen, waren immer zusammen in der Trainingsgruppe, haben uns zusammen nach oben gekämpft, sind jetzt in der Nationalmannschaft und glücklicherweise alle drei nun in Peking dabei. Deswegen ist das etwas ganz Besonderes.“ Ist das Zufall? „Das hat etwas mit der Betreuung vor Ort zu tun“, weiß Hanns Michael Hölz, Präsident von Snowboard Germany. In Berchtesgaden beziehungsweise Bischofswiesen gebe es viel Konkurrenz mit Bob, Rodeln und Ski alpin. Das Snowboard-Trio profitiere vom Bundesstützpunkt. Hofmeister sagt mit Blick auf die Entscheidung im Parallel-Riesenslalom am Dienstag: „Es wäre möglich, dass wir alle drei oben auf dem Podest stehen.“ Zu feiern hat das Trio in Peking so oder so etwas – wie früher im Kindergarten: Langenhorst wird morgen 26.