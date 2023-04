Gündogan träumt von Heim-EM und Champions-League-Finale

London. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan (32) will unbedingt bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland dabei sein.

«Es wäre ein Privileg für mich, dieses Turnier in unserem Heimatland nächstes Jahr zu spielen», sagte der Kapitän von Manchester City dem Nachrichtenportal «t-online». «Aber dafür ist noch ein langer Weg zu gehen. Wir wissen alle, dass wir uns verbessern und bessere Leistungen sowie Resultate abliefern müssen – und zwar schon vor dem Turnier.»

Zunächst peilt Gündogan aber den Gewinn der Champions League mit Manchester City an. «Natürlich wollen wir diese Trophäe holen», sagte er vor dem Viertelfinalrückspiel seines Teams am Mittwoch beim FC Bayern. «Es ist unser großer Traum, die Champions League zu gewinnen.» Doch niemand in seinem Team dürfe den Fehler machen, jetzt schon an das Finale in Istanbul zu denken, betonte der Mittelfeldspieler.

3:0-Polster

Dass seine Cityzens, die noch nie einen internationalen Titel gewinnen konnten, nach dem 3:0-Sieg aus dem Hinspiel schon mit einem Bein im Halbfinale stehen, glaubt Gündogan nicht. «Es ist erst Halbzeit in diesem Duell», sagte er t-online. «Wir nehmen ein wirklich positives Ergebnis aus dem Hinspiel mit, aber wir müssen genau das im Rückspiel noch einmal wiederholen und dort erneut unsere absolut beste Leistung abliefern.»

Auch im FA Cup und im Rennen um die englische Fußballmeisterschaft ist Man City noch vertreten. Als Tabellenzweiter der Premier League haben Gündogan und Co. vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal und ein Spiel in der Hinterhand. Am 26. April kommt es in Manchester zum wohl entscheidenden Duell der beiden Teams.