Guardiola und die neue Attraktion aus Norwegen

Manchester. Erling Haaland ist zu Manchester City gewechselt, um Schlagzeilen zu machen, doch was die englische Presse nach seinem Pflichtspieldebüt über ihn schrieb, hat vermutlich nicht seinen Vorstellungen entsprochen. Der Angreifer aus Norwegen hatte einen unglücklichen Nachmittag erlebt beim Supercup gegen den FC Liverpool (1:3) am vergangenen Samstag. Das Geschehen war an ihm vorbeigelaufen. Seine vergebene Chance in der Nachspielzeit fasste den deprimierenden Auftritt zusammen. Haaland setzte den Ball aus fünf Metern an die Latte und musste selbst ein bisschen lachen über sein Missgeschick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Firmino nur noch Randfigur

Zwar hat der Supercup sportlich nur geringen Wert, doch die Partie hat vor dem Start der Premier-League-Saison an diesem Wochenende die Vermutung bestätigt, dass Haalands Eingewöhnung Zeit brauchen könnte. Sein Wechsel von Borussia Dortmund zu Englands Meister ist der spektakulärste Transfer der Premier League seit der Rückkehr von Paul Pogba von Juventus Turin zu Manchester United im Sommer 2016 für eine damalige Weltrekordsumme. Allerdings ist nicht ganz klar, ob der Norweger in Pep Guardiolas System passt. Der Trainer hat bekanntlich einen Ballbesitz-Fußball kultiviert. Haalands Stärke dagegen ist es, mit Tempo hinter die gegnerische Abwehr zu laufen.

Trotz der Startschwierigkeiten ist Guardiola überzeugt, dass seine norwegische Attraktion ein Erfolg in England wird. „Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Er wird uns helfen, da bin ich mir ziemlich sicher“, sagt der Katalane. Seine Mannschaft geht als Titelverteidiger in die Saison und ist erneut Favorit auf die Meisterschaft – es wäre die fünfte in sechs Jahren. Manchester City ist so sehr von der eigenen Stärke überzeugt, dass man es sich leisten konnte, mehrere Spieler an andere Topclubs der Premier League abzugeben. Raheem Sterling wechselte zu Thomas Tuchels FC Chelsea, Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko zum FC Arsenal. Die beiden Londoner Vereine sind allerdings keine Konkurrenz um den Titel. Alleine der FC Liverpool dürfte der himmelblauen Herrlichkeit wieder gefährlich werden.

Mehr zum Thema Premier League Reds gegen City, Klopp gegen Pep - Wieder ein Zweikampf? Mehr erfahren Bundesliga Weltfußballer weg, Europapokalsieger da: Neue Reize der Liga Mehr erfahren Englischer Fußball Liverpool gewinnt Supercup gegen Manchester City Mehr erfahren

Beim Club von Jürgen Klopp hat es ebenfalls Veränderungen im Sturm gegeben. Sadio Mané hat sich dem FC Bayern angeschlossen. Er war ein Schlüsselspieler in den vergangenen Jahren, die dem FC Liverpool den Gewinn der Champions League (2019) und des Premier-League-Titels (2020) gebracht haben. Manés Weggang ist ein weiterer Schritt beim Umbau der Reds-Offensive. Sie begann nach der Meistersaison mit der Verpflichtung von Diogo Jota und wurde in der vergangenen Spielzeit mit der Ankunft von Luis Díaz vorangetrieben. Beide sind zu wichtigen Bestandteilen des Liverpool-Sturms aufgestiegen, während der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino zur Randfigur wurde. Als Ersatz für Mané kam zu dieser Saison der Uruguayer Darwin Núñez von Benfica für eine Ablösesumme, die auf bis zu 100 Millionen Euro steigen könnte, er wäre damit Liverpools Rekordtransfer. Sein Einstand gelang. Im Supercup gegen Manchester City erzielte er einen Treffer und entschied damit das Duell der Sturmzugänge mit Haaland für sich.

Frühzeitige Kapitulation?

Trainer Klopp stapelt vor der Saison wie gewohnt tief. „Unser Hauptziel ist es, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Das ist schon schwer genug. Es sieht so aus, dass City am Ende wieder Meister wird“, sagte er gerade, was von einigen Kommentatoren als frühzeitige Kapitulation gewertet wurde. Klopps Lieblingsrolle ist die des Außenseiters.

Trotzdem hätte es in der vergangenen Saison fast geklappt mit dem Titel. Erst in einem spektakulären Fernduell am letzten Spieltag entschied City die Meisterschaft für sich. In der neuen Spielzeit hofft das englische Publikum auf ein ähnlich spannendes Titelrennen.