Großer Tag für Peter Gojowczyk

New York. Qualifikant Peter Gojowczyk (GW Mannheim) freut sich über seine Chance aufs Achtelfinale bei den US Open. Anders als Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer überstand der Münchner am Mittwoch in New York seine zweite Aufgabe und zog erstmals in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers ein.

In fünf Sätzen mit 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4 rang Gojowczyk den favorisierten Serben Dusan Lajovic nieder. „Ich bin echt stolz, dass ich das so gemeistert habe“, sagte der Tennis-Außenseiter über sein bisher bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier. „Ich habe den Glauben nie verloren. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn mein Körper fit ist, dass ich auch hierhergehöre.“

In der ersten Runde hatte die Schiedsrichterin noch den Namen des deutschen Tennisprofis falsch ausgesprochen. In der dritten Runde trifft der 32-Jährige nun am Freitag auf Henri Laaksonen und darf sich Hoffnungen machen, in die Runde der besten 16 einzuziehen. Der Schweizer, die Nummer 130 der Welt, kam wie er selbst über die Qualifikation ins Hauptfeld. „Ich bin überaus glücklich mit meiner Perfomance heute“, sagte Gojowczyk. dpa