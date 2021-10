Der Traum vom Achtelfinale ist für den SV Waldhof beendet. Der Mannheimer Drittligist unterlag am Mittwochabend in der 2. Runde des DFB-Pokals trotz eines aufopferungsvollen Kampfes vor 14 651 Zuschauern nach Verlängerung mit 1:3 (1:1, 1:1) gegen den Bundesligisten 1.FC Union Berlin. Dabei waren die Mannheimer lange Zeit auf Augenhöhe, mussten am Ende aber dem Kräfteverschleiß Tribut zollen.

