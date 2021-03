Flensburg. Filip Jicha konnte sich über den Sprung an die Tabellenspitze mit dem THW Kiel vor dem 104. Nord-Derby bei der SG Flensburg-Handewitt nicht so richtig freuen. Die beispiellose Terminhatz in der Corona-Krise hat beim Trainer des deutschen Handball-Meisters deutliche Spuren hinterlassen und den Spaß an der Titeljagd minimiert. „Es ist einfach irre. Wir leben in einer Pandemie – und so fühlt sich auch die Tabelle an“, sagte Jicha dem NDR vor dem Gipfeltreffen im Bundesliga-Titelrennen an diesem Samstag (18.05 Uhr/ARD).

Im Anschluss an eine zweiwöchige Quarantäne im Februar musste der THW innerhalb von 13 Tagen sieben Spiele bestreiten, danach war der Großteil des Kaders in der Länderspielwoche gefordert. Nach der Rückkehr der Spieler von ihren Nationalmannschaften ging es im Drei-Tage-Rhythmus weiter. Zu viel, wie Jicha findet: „Von der Belastung her ist es für Spitzensportler eine Situation, die Spuren hinterlassen wird. Hintenheraus werden diese Wochen der Terminhatz manche Profikarrieren sicherlich etwas abkürzen.“

Ähnliche Befürchtungen hat SG-Trainer Maik Machulla: „Ich glaube, dass wir irgendwann in eine Situation kommen, wo der ganze Wahnsinn auf den Schultern der Spieler ausgetragen wird.“ Dennoch plädiert er dafür, die Saison zu Ende zu spielen. Allerdings häufen sich die Probleme. Bei Lemgo und Hannover-Burgdorf gab es positive Corona-Fälle. Beide Teams befinden sich in Quarantäne – so wie übrigens auch die dänischen Nationalspieler der beiden Topclubs Niklas Landin (Kiel) sowie Mads Mensah Larsen und Simon Hald (Flensburg). dpa