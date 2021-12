Groetzki verzichtet

Mannheim. Die Familie geht vor, Patrick Groetzki (Bild) von den Rhein-Neckar Löwen verzichtet von sich aus auf die Handball-EM vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei. Der Rechtsaußen steht für das Turnier nicht zur Verfügung, da seine Frau Jenny Kempf-Groetzki kurz vor der EM ihr drittes Kind erwartet. Der Rekordspieler der Löwen ist seit 2019 bereits Vater der Zwillinge Emma und Mila. „In dieser Zeit möchte ich natürlich bei meiner Frau und meinen beiden kleinen Töchtern sein. Das hat in diesem Moment absolute Priorität“, sagt der junge Familienvater.

Der 32-Jährige steht demnach auch nicht im erweiterten 35er-Kader, den Bundestrainer Alfred Gislason nun der Europäischen Handball-Federation melden musste. Eigentlich hatte Groetzki eine Einladung für den nächsten DHB-Lehrgang am 5./6. Dezember in Großwallstadt. Für die EM stehen Bundestrainer Gislason nach der Absage des 154-fachen Nationalspielers auf der Rechtsaußenposition nun aber nur noch Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo) und Tim Hornke (SC Magdeburg) zur Verfügung. Groetzki spielte das letzte große Turnier 2019 bei der Heim-WM, wurde für die EM 2020, die WM 2021 und Olympia in Tokio nicht mehr nominiert. Verletzungsbedingt verzichtet hat auch Paul Drux von den Füchsen Berlin.

Zum vorläufigen Aufgebot, aus dem der Bundestrainer Anfang Januar seinen endgültigen Kader zusammenstellen wird, zählen dagegen die beiden Löwen-Profis Jannik Kohlbacher und Juri Knorr. Hoffnungen auf ihr EM-Debüt dürfen sich auch Löwen-Youngster Philipp Ahouansou und Hendrik Wagner vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen machen. th (Bild: RNL)