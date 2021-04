Griezmanns ungewöhnlicher Dreierpack

Die Fans des FC Barcelona sind bekannt dafür, besonders kritisch zu sein. Das bekam auch schon Antoine Griezmann nach seinem Wechsel von Atlético Madrid zu den Katalanen zu spüren. Dem französischen Fußball-Weltmeister wird von Barças Anhängern vorgehalten, dass seine Torquote nicht annähernd mit seiner Ablösesumme mithalten kann, die 2019 bei 120 Millionen Euro lag. So hat der Stürmer in dieser Saison erst acht Ligatore erzielt.

Die Treffsicherheit und das Timing, das Griezmann auf dem Platz oft vermissen lässt, zeichnet den 30-Jährigen dagegen im Privaten aus. Er ist stolzer Vater der Tochter Mia (2016) und der Söhne Amaro (2019) und Alba (2021), die alle an einem 8. April geboren wurden.

Klar, dass in den Medien von einem „irren Vater-Hattrick“ die Rede ist – wobei Griezmanns Frau Erika Choperena sicher auch einen Anteil an der Sache hat, die Schlagzeile also auch: „Wahnsinns Mami-Triple“ lauten könnte.

Dass Griezmann im Jahr 2010 seinen ersten Profivertrag bei Real Sociedad San Sebastian – richtig! – am 8. April unterschrieben hat, rundet diese Geschichte ab. Kindergeburtstage im Hause Griezmann dürften jedenfalls eine nervenzehrende Angelegenheit sein.

Kein Vergleich allerdings zur amerikanischen Familie Cummins: Die bekam zwischen 1952 und1966 fünf Kinder am 20. Februar.