In jedem Grundlagenseminar des Journalismus lernt man: „No name jokes“, nie Witze über Namen machen. An diesem Grundsatz wollen wir natürlich keineswegs rütteln. Aber wer würde sich bitteschön die Geschichte entgehen lassen, in der ein junger Brasilianer namens Marx Lenin beim russischen Fußball-Zweitligisten FC Akron Tolyatti spielt? Eben, niemand. Marx Lenin, in Russland, teaminterner Spitzname „Revolutionär“ – zu schön, um wahr zu sein.

Dabei hatten Lenins Eltern mit Kommunismus angeblich nichts am Hut. Laut Aussage von Marx Lenin dos Santos Gonçalves – so sein vollständiger Name – gehe Marx auf den Vornamen seines Vaters Antonio Marques zurück, Lenin habe seine Mutter aus rein ästhetischen Gründen gewählt. „Meine Mutter mochte die Namen, wusste aber nicht, was sie bedeuten“, sagte der 21-Jährige aus Rio de Janeiro. Aha.

Aber wir wollen Mama Gonçalves keinen Vorwurf machen. In unseren Breiten haben Eltern schon versucht, ihre Kinder „Nutella“, „Fish And Chips“ oder „Talula Does The Hula From Hawaii“ zu taufen. Dagegen geht Marx Lenin fast als gut bürgerlich, – Entschuldigung – gut proletarisch durch.

Leider laden die beiden extravaganten Vornamen ihres Sprösslings dennoch zu einigen billigen Kalauern ein. „Was sagen die Gegner vor einem Freistoß von Marx Lenin? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Und was erklärt der Schiedsrichter ihm, wenn er nach einer überharten Grätsche die Rote Karte sieht? „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Autsch.

Das Kapitel Marx Lenin in Russland fand dieser Tage allerdings ein abruptes Ende. Der FC Akron schickte den Brasilianer wieder heim an den Zuckerhut, weil seine Fitness zu wünschen übrig ließ. Die freundliche Vertragsauflösung versah der Verein aber mit einem Hintertürchen: Tolyatti kann sich irgendwann in Zukunft wieder eine Zusammenarbeit vorstellen. Dieses „Goodbye Lenin“ muss nicht für die Ewigkeit sein.