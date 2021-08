„Goldraketen“ gezündet

Tokio. Präsident Friedhelm Julius Beucher stand Fähnchen schwenkend im Zielbereich und feuerte Martin Schulz lautstark an. Als der Triathlet am fünften Wettkampftag endlich den deutschen Gold-Fluch bei den Paralympics in Tokio gebannt hatte, war Beuchers Freude, vor allem aber die Erleichterung, greifbar. „Endlich hat die erste Goldrakete gezündet“, sagte der 75-Jährige: „Da ist schon eine Last abgefallen.“

Triathlet Martin Schulz und Tischtennis-Spieler Valentin Baus jubeln nach ihren Paralympics-Erfolgen. © dpa

Umso mehr, als Tischtennisspieler Valentin Baus kurz darauf das zweite Gold für den Deutschen Behindertensportverband holte. In der Nacht zum Sonntag hatte sich das DBS-Team mit einem Schlag von Platz 40 auf Rang 17 im Medaillenspiegel katapultiert und die Angst vor einem kompletten Halbzeitdesaster gebannt.

Der Leipziger Schulz hatte den entsprechenden Druck, im 157. Wettbewerb der Spiele für einen deutschen Sieg sorgen zu müssen, durchaus gespürt. „Es ist nicht so, dass mir jemand die Pistole auf die Brust gedrückt hätte. Aber ich habe schon gemerkt: Keiner konnte sich vorstellen, dass ich etwas anderes hole als Gold“, sagte der 31-Jährige, der ohne linken Unterarm geboren wurde und schon in Rio gewonnen hatte. „Das war schon Druck. Aber es hat mich auf dem letzten Kilometer auch unheimlich gepuscht.“

Zwar starten aufgrund des Terminplans die meisten deutschen Gold-Hoffnungen erst in der zweiten Halbzeit der Spiele. Ohne Gold nach fünf von zwölf Wettkampftagen dazustehen, wäre für die interne Stimmung wie auch die Außenwirkung aber fatal gewesen. Am Sonntag war Beucher dann schon wieder kämpferisch. „Die Paralympics sind am 5. September zu Ende“, sagte er: „Gezählt und abgerechnet wird am Ende. Wir haben noch einige Goldraketen am Start.“

Etwas mehr als eine Stunde später erwies sich Baus als die nächste. Mit 3:2 Sätzen kämpfte der Düsseldorfer den Weltranglistenersten Ningning Cao aus China nieder. „Das kann man einfach nicht beschreiben“, sagte der 25-Jährige, der an der erblichen Glasknochenkrankheit leidet: „Ich wollte hier meinen Traum von Gold verwirklichen. Wir haben so lange so hart gearbeitet.“

Überraschend Silber gewann derweil Speerwerferin Frances Herrmann aus Cottbus mit 17,72 Meter. Für Herrmann war es die zehnte Medaille bei Welt- und Europameisterschaften oder Paralympics und der größte Erfolg seit Silber im Diskus bei den Spielen 2008.

Deutlich getrübter war die Stimmung tags zuvor gewesen. Zwar hatte das DBS-Team da gleich fünf Medaillen gewonnen, dennoch bleibt der Samstag als ein unglücklicher in Erinnerung. Der klare Goldfavorit Leon Schäfer wurde als Weltmeister und Weltrekordler in der Klasse der Beinamputierten mit fünf Zentimetern Rückstand im Weitsprung nur Zweiter. „Der Ärger überwiegt“, gestand der Leverkusener: „Ich bin einfach zu spät aufgewacht. Ich weiß, dass ich mehr kann. Vielleicht war ich zu entspannt.“ Den 19 Jahre alten Südafrikaner Ntando Mahlangu, der Gold holte, habe er „so nicht auf dem Schirm gehabt.“

Nachträglich Bronze verloren

Tischtennisspieler Thomas Schmidberger unterlag nach großem Finalkampf mit 9:11 im entscheidenden Satz gegen seinen Dauerrivalen Panfeng Feng aus China. Stephanie Grebe (Berlin), ebenfalls im Tischtennis, Sprinterin Lindy Ave (Greifswald) über 100 Meter und Schwimmerin Verena Schott (Cottbus) über 100 Meter Brust holten Bronze. Sie holte bereits Bronze über 200 Meter Lagen. Als Weltranglistenerster war Judoka Nikolai Kornhaß nach Tokio gekommen. Doch der Mannheimer unterlag in der Klasse bis 73 Kilogramm bei seinen zweiten Paralympics im ersten Duell dem Kasachen Temirschan Daulet und verlor in der Hoffnungsrunde nach einem Freilos auch gegen den Ukrainer Rufat Mahomedow. Damit war der Traum von Gold für den 30-Jährigen bei seiner früh und überraschend geplatzt. „Ich hatte mir das heute anders vorgestellt, war wach und fit und wollte unbedingt eine Medaille gewinnen“, erklärte Kornhaß enttäuscht. Beim Kampf gegen Mahomedow zog sich das Team-Tokio-Mitglied zudem einen Anriss der Innenbänder zu. „Es hat heute einfach nicht gereicht. Das ist sehr bitter, dass ich nicht mal einen Kampf gewinnen konnte“, erklärte Kornhaß. „Klar, bin ich enttäuscht und ich hab’s mir ganz anders gewünscht. Mit dieser Niederlage muss ich nun erst einmal umgehen.“ Der 30-Jährige beendete die Tokio-Spiele auf Rang sieben. Teamkollege Oliver Upmann verpasste bei seiner dritten Paralympics-Teilnahme die Bronze-Medaille knapp. Der 33-Jährige verlor das kleine Finale gegen seinen „Angstgegner“ aus Russland Anatolii Shevchenko.

Dagegen fehlten dem ehemaligen Olympia-Dritten Robert Förstemann im Zeitfahren auf der Radbahn acht Hundertstelsekunden zu Bronze. Der 35-Jährige war nicht nur deshalb frustriert. „Man fühlt sich im Stich gelassen“, sagte der gebürtige Thüringer, der seit 2019 als Guide des sehbehinderten Rostockers Kai Kruse fungiert: „Da sind im Vorfeld einige Dinge schiefgelaufen, die man offen ansprechen und aufarbeiten muss.“

Und auch am Sonntag gab es nicht nur fröhliche Gesichter. Leichtathletin Nicole Nicoleitzik (Püttlingen) jubelte zunächst über Bronze über 200 Meter. Doch die 26-Jährige wurde wegen Übertretung der Bahn disqualifiziert. Der DBS verzichtete auf einen Protest. „Der Lauf hatte sich eigentlich optimal angefühlt“, sagte Nicoleitzik traurig.

Zufrieden war hingegen Rolli-Basketballerin Svenja Mayer. Sie fuhr gegen Japan (59:54) den vierten Erfolg im vierten Spiel ein und steht mit dem deutschen Team als Gruppensieger im Viertelfinale. dpa/jako