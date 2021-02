Oberstdorf. Rechts oder links? Fernseh- oder Radiointerview? Bis sich die beiden ihn begleitenden Medienmenschen einig waren, wo es mit dem Mann in ihrer Mitte weitergeht, drehte sich Karl Geiger erst hierhin, dann dorthin und schließlich einfach um. Atmete kurz durch, blickte in der Oberstdorfer Skisprung-Arena mit einem andächtigen Kopfschütteln zur Bühne, wo er am Montagabend eine Gold- und eine Silbermedaille bekommen wird, im Hintergrund die 20-, 30-, und 60-Meter-Schanze. Der 28-Jährige vom SC Oberstdorf blickte dahin, wo alles begann. Dass der sportliche Bub einmal einer der berühmtesten Söhne der 10 000-Einwohner-Gemeinde, ein Siegspringer werden würde, nein, das war nicht abzusehen.

Karl Geiger lieferte bei seinem Heimspiel ab, nachdem die Wochen zuvor einer Achterbahnfahrt glichen. © dpa

AdUnit urban-intext1

Das Silber am Samstag von der Normalschanze ist wie ganz besonderes Gold. „Eine Weltmeisterschaft zu Hause wird es genau ein Mal in meiner sportlichen Karriere geben“, sagte Karl Geiger später. „Dass ich jetzt zu dem Punkt x dastehe und Silber holen darf, das ist wirklich etwas Besonderes. Es war nicht einfach.“ Weil die vergangenen Wochen eine Achterbahnfahrt mit vielen Loopings waren. Weil der studierte Energie- und Umwelttechniker im Training „viel auf Sparflamme“ macht, wie Bundestrainer Stefan Horngacher sagte. Karl Geiger ist ein besonderer Mensch. Der am Sonntagabend als Schlussspringer das deutsche Mixed-Team auch noch zu Gold führte (siehe Text unten).

Ein Kopfmensch

Sparflamme im Training? Es war keine Kritik, aber eine Feststellung des Außergewöhnlichen. „Karls Wettkampfvorbereitung ist noch nicht voll ausgereift“, sprach der Bundestrainer, nach dem nervenaufreibenden Wettkampf am Samstag. Aber Geiger, der von Platz vier im ersten Durchgang nervenstark auf Rang zwei sprang, könne extreme Dinge leisten, „er bleibt dann cool. Es waren nur ein, zwei Details in der Technik – er hat das gnadenlos umgesetzt.“ Karl Geiger ist ein Kopfmensch, Typ Professor. „Er durchdenkt wirklich alles und hält alles fest. Er ist da sehr strukturiert“, sagte Markus Eisenbichler, mit dem sich Geiger normalerweise das Doppelzimmer teilt, vor der WM.

Karl Geiger führt Buch. Schreibt auf, „woran es gelegen hat, wenn es mal nicht läuft oder was mir geholfen hat, besser zu werden. Ich mache da meine eigenen Analysen.“ Am Samstagabend wollte er nur ein Wort in sein Buch schreiben: „Grundsolide.“ Was für eine Untertreibung nach zwei „Hopp-oder-Topp“-Sprüngen auf 103,5 und 102 Meter – nur der Pole Piotr Zyla war noch besser (105/102,5).

AdUnit urban-intext2

Was für ein verrückter Winter, mit Gold (Einzel) und Silber (Team) bei der Skiflug-WM, der Geburt von Tochter Luisa, der Corona-Infektion mit Quarantäne, dem Sieg im Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf mit Gesamtrang zwei, den Plätzen 32 und 38 beim Weltcup in Klingenthal vor drei Wochen.

Karl Geigers Erweckungserlebnis war olympisch, 2018 qualifizierte sich der verkopfte Durchschnittsspringer für die Spiele in Pyeongchang. „Das große Talent war ich nie“, sagte er damals. Holte aber mit dem Team Silber – und seither sieben Weltcupsiege und sechs WM-Medaillen. Die Erfolge sind dem Gleitschirmflieger nicht zugeflogen, dafür hat er hart gearbeitet. Wie am Samstag in seinem Wohnzimmer mit den fünf Schanzen. „Ich bin jemand, der sich im Wettkampf extrem reinhauen muss. Daher muss ich die Spannung ziemlich hoch bringen.“

AdUnit urban-intext3

Deshalb sei für seine Frau Franziska („Sie ist für die Hostessen bei der Siegerehrung verantwortlich“) und seine jüngere Schwester Lucia („Beide sind in der Helferblase“), auf dem Weg zum zweiten Durchgang nur ein Nicken drin gewesen. Es knisterte. Auch bei Stefan Horngacher: „Es baut sich über den Wettkampf eine extreme Spannung auf.“ Wenn dann klar sei, dass es eine Medaille gebe, „ist ein Spannungsverlust da“. Und da musste sich der 51-Jährige erst einmal kurz hinsetzen. Endlich war sie da, die erste Medaille für das deutsche Team bei der Heim-WM. „Ich hoffe, dass jetzt ein Stein ins Rollen kommt und sich der Knoten ein bisschen löst“, sagte Geiger noch.

AdUnit urban-intext4

So kam es, eindrucksvoll zu beobachten im Mixed. Nun gehört Karl Geiger am Freitag auf der Großschanze zu den Favoriten. Das stört ihn nicht, er geht weiter seinen Weg. Nicht rechts, nicht links. Sondern immer geradeaus.