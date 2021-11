Glanzlichter beim SportAward

Mannheim. Die Spannung steigt. Wer wird am Montagabend auf der festlichen Bühne des Mannheimer Rosengartens eine der goldenen Trophäen des SportAward Rhein-Neckar entgegennehmen dürfen? Die Liste der möglichen Gewinnerinnen und Gewinner ist hochkarätig und zeigt, wie stark und breit der Spitzensport in der Metropolregion aufgestellt ist. Die sechste Auflage der Gala ist gleichzeitig die offizielle Willkommensfeier für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den olympischen und paralympischen Sommerspielen von Tokio.

Schafft es Goldmedaillengewinnerin Malaika Mihambo also, ihren dritten „Goldkerl“ einzuheimsen? Nach 2016 und 2018 stehen die Chancen für die Weltklasse-Weitspringerin gut, erneut als „Top-Athletin“ ausgezeichnet zu werden. Rollstuhlbasketballerin Svenja Mayer und Fußballerin Nicole Billa stehen ebenfalls zur Wahl.

Mit Gold kehrte auch Vierer-Kanute Max Lemke aus Japan zurück. Auf den Lampertheimer kommt eine Doppelrolle zu. So ist der 24-Jährige als „Top-Athlet“ neben Bronze-Ringer Denis Kudla und Schwimm-Ass Philip Heintz nominiert – und er hält die Laudatio für das „Top-Talent“. Schließlich hat Lemke in dieser Kategorie 2018 gewonnen. In diesem Jahr dürfen sich Nastasja Schunk (Tennis), Tim Stützle (Eishockey) und Zoe Vogelmann (Schwimmen) Hoffnungen auf den Preis machen.

Zwei Karten in der Verlosung

In weiteren Kategorien werden an diesem festlichen Abend, der erstmals in Mannheims Jugendstil-Prachtbau stattfindet, unter anderem die „Top-Mannschaft“ und der „Top-Trainer“ geehrt. Erst jetzt wurde auch die Auswertung der Online-Abstimmung bekannt, wer als „Publikumsliebling“ auf die Trophäe hoffen kann: Sandhausen-Kapitän Dennis Diekmeier, Nastasja Schunk und Hockey-Goalie Alexander Stadler erhielten die meisten Stimmen.

Doch nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten sind hochrangig, auch die Laudatoren sind handverlesen. So wurden unter anderen der langjährige Fußball-Trainer Christoph Daum, die ehemalige Weltklasse-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus oder Schauspieler Samuel Koch für diese Aufgabe gewonnen.

Wer bei der SportAward-Gala im Rosengarten live dabei sein will, der kann für 69 Euro eine Karte erwerben. Oder mit etwas Glück einmal zwei Tickets gewinnen. Einfach bis Freitag, 9 Uhr, eine E-Mail mit Namen, Adresse und Telefonnummer an jkotulla@mamo.de schicken – und mit etwas Glück die Top-Stars aus nächster Nähe erleben (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen). red