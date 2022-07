Glänzende Praxis

Im Trainerstab der deutschen Frauen-Auswahl dürften momentan unaufhörlich die Hände gerieben werden. So ziemlich alles, was sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Trainerteam im Vorfeld in der Theorie vorgestellt hatten, geht nun in der Praxis bei der Europameisterschaft glänzend auf.

Vor allem die lange Vorbereitungszeit mit drei Trainingslagern, aber nur einem Testspiel zahlt sich aus. Davon, im Vorfeld eines Turniers so ausgiebig mit einem Team im Training arbeiten zu dürfen, träumen die meisten Auswahltrainerinnen und -trainer. Das Ergebnis dieser knapp fünfwöchigen, intensiven Arbeit ließ sich nun bereits zweimal eindrucksvoll im schmucken Brentford Community Stadium sehen. Sowohl beim 4:0 gegen Dänemark als auch beim 2:0 gegen Mitfavorit Spanien bestach die deutsche Elf durch ihr hochintensives und effizientes Pressing. Zudem beeindruckte sie mit einer Defensivleistung, durch die sie trotz der namhaften Gegnerinnen noch ohne Gegentor ist.

Im DFB-Team und auch in der deutschen Fußballgemeinde ist zurecht etwas Euphorie aufgekommen, nachdem die Frauen bei den vergangenen Turnieren nicht mehr zu begeistern gewusst hatten. Als eingeschworene Gemeinschaft und vor allem als extrem eingespieltes Team ist der deutschen Auswahl bei der EM nun alles zuzutrauen. Auch wenn die dicksten Brocken wie Frankreich und England noch mal ganz andere Hausnummern sein werden. Angesichts ihrer bisherigen Darbietungen müssen sich die DFB-Frauen aber vor niemandem verstecken – und niemand wird sich freuen, im weiteren Turnierverlauf auf Deutschland zu treffen.