Gladbach an der Spitze

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach grüßt zumindest für einen Tag von der Tabellenspitze der Bundesliga und bleibt unter dem neuen Trainer Daniel Farke unbesiegt. Die Gladbacher bezwangen Hertha BSC am Freitagabend mit 1:0 (1:0) und eroberten mit sieben Punkten Platz eins. Die in dieser Saison und unter Trainer Sandro Schwarz noch sieglosen Berliner stecken hingegen trotz eines couragierten Auftritts schon wieder in der Abstiegszone fest.

„Wenn wir die Kombinationen auf den Platz bekommen und gut verteidigen, können wir die Liga aufmischen“, sagte der Gladbacher Jonas Hofmann bei DAZN. Vor 48 411 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Alassane Plea (34./Handelfmeter) den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Einen zweiten Handelfmeter vergab Hofmann (70.), der kurz vor der Ausführung eine kleine Diskussion mit seinen Mitspielern Plea und Marcus Thuram geführt hatte. „Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Die Mannschaft nimmt es mir nicht übel. Wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache“, sagte der Nationalspieler. Der Herthaner Filip Uremovic, der den zweiten Elfmeter verursachte, flog dafür mit Gelb-Rot vom Platz (69.). dpa