Kälte ist eine wunderbare Sache, ermöglicht sie uns doch die Lagerung von Lebensmitteln, die freudvolle Linderung des Durstes und Olympische Winterspiele. Aber es ist wie immer im Leben, zu viel des Guten ist kontraproduktiv. Kalt, kälter, Zhangjiakou: -25 Grad waren es am Montagabend an der olympischen Sprungschanze, was alle an natürliche Grenzen bringt.

Die Skispringer, die wegen des wechselnden Windes in der Kälte warten mussten. Die Handys der Journalisten, die im Aufnahmemodus jede Wortspende aufnehmen, weil mitschreiben bei diesen Temperaturen ja nicht mehr geht – Handschuhe und Zitterei machen die Professorenschrift nicht gerade leserlicher.

Die smarten Arbeitshilfen sind beängstigend schlau, schlauer als wir: Wenn sie ihre Wohlfühlzone verlassen haben, schalten sie sich einfach ab, selbst mit vollem Akku. Das könnte daran liegen, dass sie bei den Spielen von Peking zwar im Rudel, aber dennoch ohne die lebenswichtige Handwärme ihres Besitzers auf silberne Tablets, in Holzkörbchen oder in Hängeblumenkästen gelegt werden.

Natürlich ist auch für dieses Übel das Coronavirus verantwortlich, denn Sportler und Journalisten werden durch Begrenzungen im Abstand von etwa eineinhalb Metern getrennt, dazu noch die FFP2-Masken – mit Handy hört man besser. Kurzum: Dass man im Biathlon und in der Nordischen Kombination, als auch im Langlauf Wettkämpfe wegen der Kälte zeitlich nach vorne verlegt, ist ein Zeichen von Wertschätzung gegenüber den Athleten – und der frierenden Handys der Journalisten.

Als ich meinem iPhone gesagt habe, dass es jetzt nicht mehr am späten Abend an die kalte Schanze muss, hat es, glaube ich, kurz ein bisschen geweint vor Glück. Kann aber auch sein, dass sich die frisch aufgetaute Feuchtigkeit gesammelt hatte.

