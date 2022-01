Gerichtssitzung im Fall Djokovic für Pause unterbrochen

Melbourne (dpa) - Die Gerichtssitzung, in der über den Einspruch nach dem erneuten Entzug des Visums für den serbischen Tennisprofi Novak Djokovic entschieden wird, ist nach rund drei Stunden unterbrochen worden.

Vor dem Bundesgericht legten die Richter und beteiligten Anwälte von Djokovic und der australischen Regierung in Australien um 12.30 Uhr Ortszeit eine Pause ein.

Für eine Stunde soll die Sitzung unterbrochen sein. Zunächst hatte die Seite von Djokovic ihre Argumentationslinie dargelegt. Anschließend hatte die Seite der australischen Regierung das Wort, die ihre Ausführungen nach der Unterbrechung fortsetzen sollte.

Drei Richter entscheiden, ob der Weltranglisten-Erste im Land bleiben und an den am Montag in Melbourne beginnenden Australian Open teilnehmen darf oder ob er ausreisen muss. Die Sitzung wird online übertragen. Es sollte möglich sein, das Verfahren zur «Lunchtime» abzuschließen, hatte es zum Auftakt geheißen.

Wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtet, verfolgt Djokovic die Sitzung aus dem Büro seiner Anwälte in Melbourne. Die Nacht vor der Verhandlung beim Bundesgericht hatte der Rekordsieger der Australian Open in einem Abschiebehotel verbracht.

Djokovic war am Freitag zum zweiten Mal das Visum aberkannt worden. Er ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und deswegen eine umstrittene Person in dem Land, das seit Beginn der Pandemie harte Regeln aufgestellt hat. Als ihm die Behörden in der vorigen Woche die Einreise verweigert hatten, war er ebenfalls vorübergehend in ein Abschiebehotel gebracht worden.

Eine erste Gerichtsentscheidung am Montag war zu seinen Gunsten ausgefallen, Djokovic hatte daraufhin die Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier der Saison fortgesetzt.

