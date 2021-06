Genugtuung für den ewigen Luka

Glasgow/Rovinj. In der Sonne Istriens dachten Luka Modric und seine Kroaten stolz an einen emotionalen EM-Abend zurück. Was der Achtelfinal-Einzug allen voran für den Weltfußballer von 2018 bedeutete, war bei dessen Gefühlsausbruch nach dem Schlusspfiff bestens abzulesen. Der 35 Jahre alte Fußball-Virtuose sank auf die Knie, ballte die Fäuste und schrie seine Freude lauthals heraus: Vizeweltmeister Kroatien hat nach schwierigen Turniertagen seine Kritiker widerlegt – allen voran Modric.

Am Tag vor den Auftritten von Superstars wie Weltfußballer Robert Lewandowski, Weltmeister Kylian Mbappé oder Super-Champion Cristiano Ronaldo demonstrierte Modric, dass er auch im reifen Profi-Alter für magische Momente sorgen kann. Beim 3:1 (1:1) gegen Schottland führte er die Auswahl wie in besten WM-Tagen an. Mit einem traumhaften Außenristschuss erzielte Modric selbst das 2:1, den Treffer des früheren Bundesliga-Stars Ivan Perisic zum 3:1 legte er auf.

„Dieses Tor bedeutet mir viel, aber unser Spiel bedeutet mehr“, schwärmte Modric. Am Mittwoch konnten er und die Teamkollegen in Rovinj etwas länger schlafen. Statt bei 30 Grad am Vormittag zu trainieren, wurde die Einheit auf den kühleren Abend verlegt. Gerne nahmen die Profis aber schon vor dem Training das K.o.-Duell am Montag in Kopenhagen gegen Spanien ins Visier. „Wenn wir so spielen, sind wir für jeden gefährlich“, sagte Modric.

Traumtor gegen Schottland

Der schier ewige Luka Modric – seit Dienstag nicht nur der jüngste, sondern auch der älteste kroatische EM-Torschütze – ist längst Symbolfigur von mehr als nur einer kroatischen Fußball-Generation. Die spanische Sportzeitung „Marca“ – Modrics Club Real Madrid wohlgesonnen – formulierte es plakativ: „Ein Land namens Modric.“ Magier, Matchwinner, Maestro – Modric kann’s auch im hohen Alter noch. „Man merkt gar nicht, dass er älter wird, er ist immer noch ein flinker Spieler“, staunte der langjährige DFB-Capitano Michael Ballack bei MagentaTV. „Sie haben Luka Modric, einen der besten Spieler der Welt“, stöhnte Schottlands Mittelfeldspieler John McGinn.

Zwar wurde nicht Modric, sondern Nikola Vlasic zum Star des Spiels gekürt. Doch das konnte der Routinier im Zuge des Weiterkommens verschmerzen. „Ich bin glücklich, dass mein Tor geholfen hat, aber das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewonnen hat“, sagte Modric. Ein Sieg war nötig, ein Sieg wurde geliefert.

Das Führungstor von Vlasic, dem Bruder der früheren Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic, war ein Stück weit auch ein Vorgriff auf die Zeit nach der Ära Modric. Zwar sind der Altstar und der 23-Jährige vom russischen Topclub ZSKA Moskau unterschiedliche Spielertypen. Doch Vlasic soll in der Zukunft mehr Führungsaufgaben bei den Feurigen übernehmen. dpa

