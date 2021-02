Lübbecke. Martin Schwalb wusste, dass seine Mannschaft den allergrößten Schaden abgewendet hatte. Doch genauso war dem Trainer der Rhein-Neckar Löwen klar, dass in der Handball-Bundesliga ein 26:26 (11:12) bei GWD Minden dann eher nicht den eigenen Erwartungen entspricht. „Unser Anspruch ist ein anderer“, sagte der Coach, dessen Mannschaft allerdings knapp sechs Minuten vor dem Abpfiff mit 23:26 zurücklag und vor einer peinlichen Niederlage stand: „Es klingt deshalb ein bisschen blöd, wenn ich sage, dass ich mit dem Punkt zufrieden bin. Aber man muss das Spiel lesen. Und da hätten es auch zwei Zähler für Minden sein können.“

Kreisläufer Jannik Kohlbacher, hier beim Wurf, erzielte fünf Treffer für die Rhein-Neckar Löwen. © Christopher Monz

In der Schlussphase half den Löwen ausgerechnet ein Mann, der in der kommenden Saison das Trikot des deutschen Pokalsiegers von 2018 tragen wird und der bis dahin eine überragende Leistung zeigte: Juri Knorr. Der 20-Jährige verhinderte nach dem 26:23 (55.) die schnelle Mitte der Badener und kassierte eine Zeitstrafe. „Das war der Knackpunkt. Ich bin dennoch stolz auf uns und auch auf mich. Das war eines meiner besten Spiele für GWD, auch wenn das mit der Zeitstrafe passiert ist“, sagte der siebenfache Torschütze, der fast sogar noch als Verlierer vom Feld gegangen wäre. Denn dank eines überragenden Torhüters Andreas Palicka hatten die Löwen noch den letzten Angriff und somit die Chance auf den Sieg, doch Albin Lagergren warf über das Tor.

Dass es zu solch einem Krimi kommen würde, war zunächst überhaupt nicht zu erwarten. Die Badener starteten stark in die Begegnung, legten schnell ein 4:0 (7.) vor. Doch die Partie kippte danach in ganz kurzer Zeit. Und das lag allen voran an den Mannheimern selbst, die ihren ostwestfälischen Gegner zurück in die Begegnung holten.

Palicka überragend

Ein Ballverlust reihte sich an den nächsten, Minden musste wirklich nur auf die Löwen-Fehler warten und konsequent seine Gegenstöße laufen. Fünf Minuten und zwei Sekunden brauchte GWD, um aus dem Vier-Tore-Rückstand ein 6:4 (12.) zu machen – und wenn nicht ein bestens aufgelegter Palicka im Tor der Löwen noch mehrfach in höchster Not gerettet hätte, wäre die Führung des Abstiegskandidaten noch höher ausgefallen. „Gefühlt hatten wir eine gute Anfangsphase und lagen trotzdem zurück“, ärgerte sich Schwalb über die vielen „Einladungen“, die seine Mannschaft immer wieder aussprach.

Selbst Andy Schmids Ausgleich zum 9:9 (23.) nach Kempa-Pass von Niclas Kirkeløkke brachte keine Sicherheit. Im Gegenteil: Die Löwen brauchten weiterhin einen starken Palicka, um im Spiel zu bleiben, da nämlich auch GWD-Schlussmann Malte Semisch über sich hinauswuchs: Erst parierte er Schmids Wurf aus der Distanz, dann den zweiten Versuch des Schweizers vom Kreis und schließlich auch noch Uwe Gensheimers Abschluss. Drei Glanztaten in wenigen Sekunden, das gibt es selbst im Handball nur sehr selten.

„Wir haben viel zu viel verworfen“, monierte Schwalb, der Ende des ersten Durchgangs sowohl Schmid als auch Gensheimer vom Feld nahm. Es kamen Romain Lagarde und Jerry Tollbring. Deutlich besser wurde die Vorstellung seiner Mannschaft aber auch danach nicht – und so war die beste Kunde aus badischer Sicht, dass es zur Pause nur 11:12 stand. Dafür waren aber schon acht Palicka-Paraden (Fangquote 40 Prozent) nötig, weshalb Rechtsaußen Patrick Groetzki nach diesem Auftritt auch fluchend in die Kabine stapfte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Schwalb mit Jesper Nielsen und Mait Patrail einen neuen Innenblock, um vor allem das Umschaltspiel zu forcieren, da beide auch in der Offensive einsetzbar sind und zudem tragende Rollen in der fortan genutzten Angriffsvariante mit dem siebten Feldspieler haben.

„Das hat uns vor große Probleme gestellt“, gab GWD-Trainer Frank Carstens zu. Doch die Löwen versäumten es, die Begegnung endgültig an sich zu reißen, obwohl es bei einer 20:18 (44.)-Führung und eigenem Ballbesitz die große Chance dazu gab. Doch Jannik Kohlbacher ließ den Ball nicht zum ersten Mal fallen, Minden traf ins leere Tor und Lagergren kassierte obendrauf eine Zeitstrafe.

Es folgten zwei folgenschwere Fehlwürfe und ein Offensivfoul von Tollbring. Kapitän Gensheimer (drei Tore) kehrte zurück – und ließ seinen fünften Fehlwurf folgen. „Unfassbar“ sei die Quote von der Außenposition gewesen, sagte Schwalb: „Deswegen geht das Remis auch in Ordnung.“