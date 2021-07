Gelungene Premiere für Weigand

Tokio. Bundestrainer Kais al Saadi war nach dem bestandenen Charaktertest seiner Mannschaft stolz, für Dreifach-Torschütze Florian Fuchs sind Deutschlands Hockey-Herren aber noch lange nicht am Limit. Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel hat die Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio klar Kurs auf das Viertelfinale genommen – und kann durch das wichtige 5:1 (1:1) gegen Großbritannien zudem auf einen leichteren Gegner hoffen. „Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie gut wir spielen können, wenn es am Ende drauf ankommt“, sagte Anführer Fuchs nach dem hochverdienten Sieg im Oi Hockey Stadium. „Da habe ich absolutes Vertrauen in die Truppe.“ Stürmer Justus Weigand vom Mannheimer HC, dem der dritte Treffer gelang, ergänzte: „Bei solch einer Teamleistung seinen ersten olympischen Einsatz zu haben, fühlt sich unvorstellbar gut an.“

Mit dem starken Auftritt gab das Team am Dienstag im teils strömenden Regen von Tokio die richtige Antwort auf das 1:3 gegen Weltmeister Belgien am Tag zuvor. Auch vom frühen Rückstand (9.) nach dominantem Start ließ sich das Team nicht verunsichern. „Das war dann eine wichtige Charakterprobe für uns“, urteilte al Saadi. Seine Mannschaft kämpfte sich eindrucksvoll zurück und drehte die Partie durch Dreifachtorschütze Fuchs (15./51./60.) und die Treffer von Christopher Rühr (35.) und Weigand (42.). „Selbst, wenn ich nicht ein Tor erzielt hätte, wäre das heute ein ganz besonderes Ereignis für mich gewesen“, sagte Weigand. „Ich freue mich natürlich trotzdem riesig über den Treffer – und dass ich so gut reingekommen bin ins Turnier.“ Neben ihm bekam auch Paul-Phillip Kaufmann vom TSV Mannheim Hockey erstmals das Vertrauen von Bundestrainer al Saadi. „Wir waren völlig dominant und von Beginn an voll da. Das 0:1 hat uns überhaupt nicht aus der Fassung gebracht. Am Ende hätte es sogar noch höher für uns ausfallen können“, berichtete Kaufmann. Torhüter Alexander Stadler (TSVMH) und Abwehrspieler Linus Müller (MHC) standen ebenfalls auf dem Platz.

Am Mittwoch spielfrei

Vor den Partien gegen Südafrika am Donnerstag und die Niederlande am Freitag ist die DHB-Auswahl nun klar auf Kurs Richtung K.o.-Runde. Die besten vier Teams aus der Sechsergruppe kommen weiter. Je besser die Platzierung in der Vorrunde, desto vermeintlich leichter ist der Gegner in der Runde der besten Acht. „Wir werden ins Viertelfinale kommen, so selbstbewusst sind wir“, sagte der Bundestrainer, der sich aber noch nicht mit möglichen Gegnern beschäftigen wollte: „Wir müssen auf uns schauen, unsere Form aufbauen und dann in der Verfassung sein, zu dem Zeitpunkt eine Top-Performance zu bringen.“ Am Mittwoch hat das Team erst einmal spielfrei. dpa/red