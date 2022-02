Geiger – und der Tag danach

Zhangjiakou. Die Zeitverschiebung hat in diesem Moment geholfen. Hunderte von Nachrichten hatte Vinzenz Geiger erhalten. Kurz nach dem Rennen waren es schon 289, über die chinesische Nacht wurden es noch deutlich mehr. Am Morgen, nach dem Aufstehen, als in Deutschland noch alle schliefen, nahm sich der Kombinierer des SC Oberstdorf eine Stunde Zeit, um alle persönlich zu beantworten. Das war dem 24-Jährigen wichtig. Auch als Olympiasieger.

Geiger ist schon jetzt einer der Stars dieser Spiele. Weil sein Erfolg so überraschend kam. Und weil sein Erfolg nach einer überragenden Leistung so verdient war. Geiger hatte im Einzel von der Normalschanze und über zehn Kilometer alles riskiert. „Er hat eine grandiose Leistung gezeigt“, lobte Bundestrainer Hermann Weinbuch auch einen Tag später noch einmal.

In Gedanken bei Frenzel

Zur chinesischen Mittagszeit saßen die beiden im Olympischen Dorf. Es war die erste Pressekonferenz des neuen Tages. Er wird nicht die letzte sein. Am Abend stand noch die Medaillenvergabe an. Ein weiterer Höhepunkt für Geiger. Der Allgäuer hatte mit vielen Problemen zu kämpfen. Er musste in Isolation, weil er ein enger Kontakt des positiv auf Corona getesteten Eric Frenzel war.

Während Frenzel aber in Quarantäne musste, dufte Geiger weiter trainieren. Zwar für sich alleine, er hatte eine eigene Umkleidekabine und musste sich von den Kollegen fernhalten. Es waren schwierige Momente. „Letztlich aber war die Isolation nicht so tragisch“, meinte Geiger. Ihn habe es mehr belastet, dass Eric Frenzel und der ebenfalls positiv getestete Terence Weber in Quarantäne mussten.

Durch den Erfolg ist etwas Druck vom erfolgsverwöhnten Team genommen. „Wir müssen jetzt erst einmal runterfahren und Energie tanken“, sagte Weinbuch, „wir haben nicht mehr viel Punch im Kopf.“ Geiger dagegen sollte voller Selbstvertrauen sein. Aber auch er ist über eine Pause froh, „auch wenn ich mich im Rennen unkaputtbar gefühlt habe“, wie er sagt.