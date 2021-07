Gedanken gehen schon nach Paris

Tokio. Nach ihrem Olympia-Debüt freute sich Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer erstmal auf ein Stück Pizza. „Da habe ich die ganze Zeit schon rübergeschielt“, sagte die 26-Jährige vom AC Mutterstadt strahlend nach ihrem zehnten Platz in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm. „Was sie in der Mensa hatten, das sah ganz gut aus.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schweizer war erst wegen Dopingsperren anderer Nationen für Tokio nachgerückt – und dann beeinträchtige sie auch noch ein Vorfall an der Bandscheibe nur drei Wochen vor dem Auftakt. „In der ersten Woche bin ich rumgelaufen wie eine Oma, da hat keiner gedacht, dass ich einen Wettkampf absolvieren kann“, erzählte die Sportpolizistin. Nach einer Kniebeuge im Trainingslager habe sie gemerkt, dass etwas mit dem Rücken nicht stimmte. Auch dank der intensiven medizinischen Betreuung wurde die EM-Vierte von Moskau für Tokio aber fit.

„Ich kann mir nix vorwerfen. Ich habe das Bestmögliche herausgeholt und ich bin echt zufrieden“, erzählte sie. Ihrem Freund Michael schickte Schweizer nach dem Wettkampf gleich eine Nachricht samt Herz. Ein Urlaub steht nun an. Die Erinnerung an Tokio wird ihr lange bleiben. „Das ist einfach magisch, wenn man durchs Dorf läuft. Man kann es nicht beschreiben. Wenn man die Ringe sieht, das macht was mit einem, weil es war sonst soweit weg und jetzt ist es tatsächlich so nah an einem dran.“

Beim Olympiasieg der Kanadierin Maude Charron (236) schaffte Schweizer eine Zweikampfleistung von 217 Kilogramm (Reißen: 100, Stoßen: 117). „Superschade“ sei es dennoch. „Mit meinen Bestleistungen wäre ich hier ganz vorne mit dabeigewesen, aber der Körper hat’s nicht zugelassen“, erklärte sie und blickte gleich voraus: „Ich habe das Flair hier aufgesaugt, Erfahrungen für die Spiele 2024 in Paris gemacht. Da geht noch was.“ dpa/jako

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2