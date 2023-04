«Fußball für alle»: Drei Fortuna-Heimspiele ohne Eintritt

Düsseldorf. Dies sei Teil einer strategischen Neuausrichtung des Clubs, verkündete der Club. Die Ticket-Revolution ist für die kommende Spielzeit zunächst als Pilotphase angelegt, in Zukunft könnte die Zahl der Spiele mit kostenlosem Eintritt demnach noch steigen. Zuvor hatten mehrere Medien über die Pläne berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit bislang vier Sponsoren hat die Fortuna im Rahmen des neuen Konzepts langfristige Partnerschaften über fünf Jahre in Höhe von etwa 45 Millionen geplant. «Wir wollen, dass alle Fußball in Düsseldorf erleben können und die Fortuna damit wieder viel stärker in unserer Stadt verankern», sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst, der die außergewöhnliche Idee bekanntgab.

Damit wolle man auch zeigen, «dass der Fußball vor allem den Fans gehört», betonte Jobst. «Das ist etwas, das es noch nie gegeben hat und kann wirklich eine Revolution im Profi-Fußball auslösen», sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller.

Mitteilung