Wer wissen will, wie es sich anfühlt, wenn ein schon abgeschriebener Traum doch noch in Erfüllung geht, der muss nur Sabine Kusterer fragen. Die Gewichtheberin hatte in Absprache mit Bundestrainer David Kurch ein paar Tage Auszeit genommen, „weil ich eigentlich keine Chance mehr auf das Tokio-Ticket hatte und die Seele baumeln lassen wollte“, erzählt die 30-jährige vom KSV

...