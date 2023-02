Für die Löwen geht es gleich um alles oder nichts

Kronau/Mannheim. Den guten Draht zu den regionalen Journalisten hatten die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagnachmittag kurzzeitig verloren. Bei Bauarbeiten am Trainingszentrum des Handball-Bundesligisten in Kronau wurde ein Kabel beschädigt, was die virtuelle Pressekonferenz vor dem Viertelfinale im DHB-Pokal am Samstag bei der TSV Hannover-Burgdorf (18.30 Uhr) abrupt beendete. Aber was viel

...