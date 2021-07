Fünf Leichtathletinnen der MTG Mannheim starten bei den Olympischen Spielen

Mannheim. Für fünf Leichtathletinnen der MTG Mannheim geht der große Olympia-Traum in Erfüllung, Andi Hoffmann darf noch hoffen, bei den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) dabei zu sein. Auf der Nominierungsliste, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Samstag veröffentlichte, stehen die Namen von 81 Leichtathleten plus sieben Ersatzleute. Das Ticket für Japan gelöst haben von der MTG Ricarda Lobe (100 m Hürden), Jessica-Bianca Wessolly (200 m), Lisa Nippgen (4x100-m-Staffel) sowie Nadine Gonska und Hannah Mergenthaler (4x400-m-Staffel Frauen und Mixed).

„So viele Leichtathleten von der MTG waren noch die bei Olympischen Spielen dabei. Das ist ein Rekord, auf den wir sehr stolz sind. Wir haben unserem Sprint-Stützpunkt alle Ehre gemacht“, jubelte MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen. Weiter bangen muss dagegen Andi Hofmann. Der Speerwerfer, der 2018 EM-Silber gewann und sich gerade von einer Ellbogen-Operation zurückgemeldet hat, wurde hinter Johannes Vetter, Julian Weber und Bernhard Seifert nur als Ersatzmann nominiert. Patrick Domogalas Olympia-Traum platzte sogar definitiv. Der Sprinter, der vor gut einer Woche in Mannheim über 100 m starke 10,25 Sekunden gelaufen war, ging leer aus.