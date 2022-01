Friedrich bleibt ruhig

St. Moritz. Selten nahm Dominator Francesco Friedrich eine Niederlage so locker. Im letzten Viererbob-Weltcuprennen der Saison musste sich der Doppel-Olympiasieger vom BRC Oberbärenburg trotz Bahnrekord dem Letten Oskars Kibermanis geschlagen geben. Nach zwei Läufen hatte Friedrich am Sonntag auf der Natureisbahn in St. Moritz 0,16 Sekunden Rückstand auf den Letten, der ihm in der parallel ausgetragenen EM auch den Titel wegschnappte. Für Olympia müsse sich niemand Sorgen machen, betonte Friedrich.

Er hatte sich den Gesamt-Weltcup in der Königsklasse schon eine Woche vorher in Winterberg gesichert. Am Tag zuvor hatte er den EM-Titel und die Kristallkugel im Zweierbob geholt. Christoph Hafer landete im Viererbob auf Weltcup- und EM-Rang vier. Johannes Lochner kam zeitgleich mit dem Kanadier Justin Kripps auf Weltcup-Rang fünf und EM-Rang vier. Im kleinen Schlitten wurde er Weltcup-Dritter und EM-Zweiter. Kim Kalicki holte sich zuvor den EM-Titel im Zweierbob. Beim deutschen Dreifacherfolg setzte sie sich mit Anschieberin Lisa Buckwitz vor Mariama Jamanka durch. Die Zweierbob-Olympiasiegerin, die am Vortag den EM-Titel im Monobob holte, fuhr mit Kira Lipperheide. EM-Dritte im parallel ausgetragenen Weltcup wurde Laura Nolte mit Deborah Levi. dpa