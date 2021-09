Freude und Wut in Tokio

Tokio. Markus Rehm hat bei den Paralympics in Tokio erwartungsgemäß zum dritten Mal in Folge Gold im Weitsprung geholt. Mit 8,18 Metern siegte der Leverkusener mit 79 Zentimetern Vorsprung vor dem Franzosen Dimitri Pavade. Seine Hoffnung, erneut seinen zwei Monate alten Weltrekord anzugreifen (8,62) oder weiter zu springen als der Grieche Miltiadis Tentoglou bei dessen Olympiasieg (8,41) erfüllten sich aber nicht. Der weiteste Sprung – der letzte – war am Mittwoch ungültig.

„Ich freue mich wirklich über die Goldmedaille. Zumal sie wirklich schön ist“, sagte Rehm. Dass seine Weite unter den 8,21 Metern lag, für die bei Olympia Bronze wegging, „juckt und ärgert mich aber schon ein bisschen. Das muss ich ein bisschen sacken lassen und dann analysieren. Es lag heute in der Luft, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, es umzusetzen.“

Seit seinem internationalen Debüt bei der WM 2011 ist Rehm nun 15 Mal im Weitsprung bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei Paralympics gestartet und hat immer Gold geholt. Der 34-Jährige hatte außer Konkurrenz auch bei den Olympischen Spielen starten wollen. Dieses Ansinnen war aber trotz Normerfüllung vom Leichtathletik-Weltverband abgelehnt worden, der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte dies bestätigt.

Ebenfalls Gold holten Schwimmerin Elena Krawzow über 100 Meter Brust, Taliso Engel in Weltrekordzeit in der gleichen Disziplin sowie Sportschützin Natascha Hiltrop im Zehn-Meter-Wettbewerb mit dem Luftgewehr. Zudem gewann Annika Zeyen einen Tag nach Gold im Zeitfahren im Straßenradrennen über 26,4 Kilometer Silber. Bronze ging an die Tischtennisspieler Björn Schnake und Thomas Rau.

Begründung reicht nicht

Seine Goldmedaille wieder abgeben musste hingegen Para-Kugelstoßer Muhammad Ziyad Zolkefli aus Malaysia. Ihm wurde damit auch der Weltrekord aberkannt, weil er zu spät zum Wettkampf erschienen war. „Der Kampfrichter stellte fest, dass es keinen berechtigten Grund dafür gab, dass der Athlet nicht rechtzeitig zum Callroom erschien“, erklärte der Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), Craig Spence. Bei einem Callroom handelt es sich um eine Art Vorstartraum. Dort müssen sich die Athletinnen und Athleten kurz vor dem Beginn ihres Wettkampfes zu einer bestimmten Uhrzeit versammeln. Drei Athleten, darunter Zolkefli, hielten sich jedoch nicht daran.

Dass alle drei dennoch starten durften, begründeten die Organisatoren damit, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Informationen vorlagen. „In Übereinstimmung mit den Regeln durften die Athleten unter Protest antreten, während der Schiedsrichter alle Beweise dafür prüfte, warum die Athleten zu spät zum Callroom kamen“, erläuterte der IPC-Sprecher. „Was wir nicht machen wollten, war zu sagen: ,Schau, du bist zu spät, du wirst nicht anfangen‘, um hinterher herauszufinden, dass es einen legitimen Grund gab, warum sie nicht antreten konnten“, erklärte Spence. Doch den habe es nicht gegeben.

Die Betroffenen hätten sich damit entschuldigt, dass sie die Durchsage nicht gehört hätten und sie in einer Sprache erfolgt sei, die sie nicht verstehen konnten. Doch alle anderen Athleten seien pünktlich gewesen. Statt des Malaysiers wurde dem Ukrainer Maksym Koval der Sieg zugesprochen. dpa