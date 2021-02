Frankfurt. Leber- und Muskelbiopsien, hohe Dosen von Anabolika mit Spätfolgen: Die ARD-Dokumentation „Menschenversuche – Die heimlichen Experimente im DDR-Sport“, die am Freitag in der ARD gezeigt wurde, enthüllt ein dunkles Kapitel des SED-Staates. Nämlich den Missbrauch von Freizeitsportlern als „Versuchskaninchen“ für die Topsportler. Experimente, die den Stars nicht zugemutet werden, deren fragwürdige wissenschaftliche Ergebnisse sie aber leistungsfähiger machen sollten.

In der DDR sind laut ARD-Doku spätestens seit Beginn der 70er Jahre und bis kurz vor dem Mauerfall Experimente an Freizeitsportlern durchgeführt worden. Dieser Aspekt habe in der Aufarbeitung des DDR-Staatsdopings, ganz im Gegensatz zu Doping an Spitzen- und Kadersportlern, bislang praktisch keine Beachtung gefunden, hieß es in einer ARD-Mitteilung. In dem Film wird von Gewebeabnahmen in den Muskeln und in der Leber berichtet, bei denen das Zwerchfell durchstoßen wurde. Die Bilder dieser extrem schmerzhaften Prozedur sind in einem geheimen Film von 1976 enthalten, der für die Mitglieder des SED-Politbüros bestimmt war. dpa