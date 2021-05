Mannheim. Springreit-Europameister Peder Fredricson hat auf Catch Me Not das Championat von Mannheim, die erste Vier-Sterne-Prüfung des 57. Maimarkt-Reitturniers, gewonnen. Nach zehn Jahren erstmals wieder im MVV-Stadion, setzte der Weltranglistenvierte und Olympiazweite von Rio im Stechen als erster Starter in 36,47 Sekunden eine Marke, an die kein anderer mehr herankam. Weder der Ire Mark

...