Frauen-Team verspielt Bronze

Tokio. Deutschlands Tischtennis-Frauen waren tief frustriert, die Männer wollen im Olympia-Finale scheinbar Unmögliches möglich machen. Einen Tag nach der verpassten Bronzemedaille des Damen-Teams will das Männer-Trio um Dimitrij Ovtcharov den Chinesen ein Schnippchen schlagen. Mit Silber im Finale am Freitag (12.30 Uhr/MESZ) wollen sich Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska (Bensheim) nicht zufrieden geben. „Wir glauben daran, dass wir den Weg bis zum Ende gehen können“, sagte Ovtcharov, der in der Einzel-Konkurrenz Bronze gewonnen hatte. Olympia-Gold hat es für das deutsche Tischtennis noch nie gegeben.

Faktisch spricht auch diesmal wenig für einen Coup. Noch nie haben die an eins gesetzten Asiaten in dem 2008 eingeführten Team-Wettbewerb verloren, dreimal triumphierten sie. Nur drei einzelne Matches überließen sie in allen Jahren ihren Kontrahenten. In Tokio gaben sie erst vier Sätze ab, treten mit den Top Drei der Weltrangliste an.

„Es tut weh“

Die Frauen reichten bei ihrer Abschiedsvorstellung in Japan nicht an ihre Bestleistung heran und kehren ohne die erhoffte zweite Medaille nach dem überraschenden Silber 2016 aus Tokio zurück. Immer wieder kämpften Han Ying, Shan Xiaona und Petrissa Solja (TSV Langstadt) nach dem 1:3 im Spiel um Bronze gegen Hongkong gegen ihre Emotionen an. „Es tut weh, weil viel Leidenschaft dahintersteckt“, sagte Solja traurig und enttäuscht. Ihre Stimme stockte. Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten. Viel war von Druck die Rede. Dem „Druck des Favoriten“, wie Bundestrainerin Jie Schöpp sagte. dpa